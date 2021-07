Fotbalistele U13 ale Universităţii Craiova au cucerit Cupa Mării Negre

Echipa feminină de fotbal sub 13 ani a Universităţii Craiova şi-a trecut în cont un turneu foarte important, Cupa Mării Negre.

Elevele Aurorei Ungureanu-Dobre şi Marian Dobre s-au clasat pe prima poziţie având victorii pe linie. De menţionat faptul că această competiţie s-a desfăşurat în sistem tur-retur. Iată parcursul „leoaicelor“: 3-1 şi 12-1 cu Student Alba Iulia, 2-1 şi 8-1 cu Atletic Drobeta.

Universitatea Craiova a obţinut şi două din cele trei premii speciale. Astfel, cea mai bună jucatoare a turneului a fost desemnată Irina Cinteză, iar diploma de golgheteră a turneului i-a revenit Alexandra Mitră.

Aurora Ungureanu – Dobre: „Le-a prins bine acest turneu!“

Antrenoarea fotbalistelor U13 de la Universitatea Craiova, Aurora Ungureanu – Dobre, a menţionat că acest turneu le va ajuta foarte mult pe fete pentru ce va urma din toamnă, când vor trece la fotbalul adevărat.

„Am participat la acest turneu, pentru că fetele U13 aveau nevoie de jocuri, nefiind competiţii organizate de FRF la acest nivel de vârstă. În acest lot Under 13 sunt fetele care s-au pregătit alături de echipa de Under 15. Trebuie să menţionez că aceste fete născute în 2008 şi 2009 vor fi următorul Under 15, urmând să intrăm şi să jucăm din toamnă 11 la 11. Le-a prins bine acest turneu, pentru că au jucat cu fete de vârsta lor. A fost totul bine, frumos, iar faptul că au câştigat le-a dat un moral bun şi sunt super fericite“, a declarat Aurora Ungureanu – Dobre, pentru GdS.

Lotul U13 al echipei feminine de la Universitatea Craiova le-a cuprins pe următoarele: Crina Irina Cinteză, Maia Daniela Dudău, Ana Olteanu, Marina Beatrice Fenici, Adina Roberta Bobeică, Maria Ion, Miruna Roşu, Maria Alexandra Mitră, Maria Eliza Dăianu, Diana Dulgheroiu, Ştefania Drulă.

