Marinos Ouzounidis: „Este plăcut să câştigi două trofee în decurs de o lună şi jumătate“

Antrenorul Ştiinţei, Marinos Ouzounidis, a fost fericit la finalul partidei cu CFR Cluj, de pe Arena Naţională, când Universitatea Craiova şi-a adjudecat Supercupa României. El s-a bucurat alături de jucători şi suporteri pentru cucerirea trofeului, iar la conferinţa de presă abia a putut să tragă ceva concluzii, pentru că a fost udat de alb-albaştri.

„Joacă fotbal din două motive: pentru bani şi pentru trofee. Banii poţi să-i ai azi, şi mâine să nu-i mai ai. Prin trofee îţi treci numele în istorie. Cei de acum sunt în istoria clubului“, a spus tehnicianul grec (52 de ani).

„Este plăcut să câştigi două trofee în decurs de o lună şi jumătate. În acest tip de meciuri nu contează dacă joci bine sau nu, contează să câştigi trofeul! De aceea sunt mândru de băieţii mei! Ştiam că nu suntem 100% pregătiţi pentru acest meci. CFR a avut deja un meci oficial, au fost mai proaspeţi decât noi, e normal“, a completat Marinos Ouzounidis.

Marius Șumudică: „Totul a fost împotriva noastră!“

Din tabăra învinşilor, tehnicianul Marius Şumudică a tras concluzia că nu a fost seara CFR-ului.

„Sunt dezamăgit, e o loterie la loviturile de departajare. Se aleg porțile, am mers la poarta adversă, totul a fost contra noastră. Am avut câteva ocazii, fotbalul te pedepsește, ei nici n-au ajuns la poarta noastră. Am trăit la maximă intensitate, a fost un joc împotriva unei echipe bune. Nu știu dacă ne luptăm cu ei sau cu altcineva la titlu, dar Craiova e o echipă bună. Noi mai avem de muncit”, a declarat Marius Șumudică.

