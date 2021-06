Bogdan Vătăjelu: „Trebuie să fie un sezon mai bun decât cel trecut“

Fundaşul formaţiei Universitatea Craiova, Bogdan Vătăjelu, s-a prezentat la Policlinica pentru Sportivi din Craiova în vederea obţinerii vizei medicale necesare pentru noul sezon. Acesta a afirmat că stă foarte bine din punct de vedere fizic şi a punctat că a profitat din plin de vacanţa avută.

„Nu a fost prea scurtă vacanţa, dacă ne gândim la cea pe care am avut-o în iarnă. A fost destul de ok, dar de astăzi e gata cu vacanţa! Abia aşteptam să mă recreez la o partidă de pescuit şi mă bucur că am şi prins ceva. Dar cu dorinţele (aluzie la peştişorul auriu – n.r.) e cam greu. Trebuie să munceşti pentru ele, nu să ţi le aducă cineva, să ţi le pună pe tavă. Nu am avut o captură impresionantă. Cea mai mare a fost de 8 kg, dar vreau să ajung la capturi mai mari, ca Sebastian Achim (fostul coleg – n.r.), el e profesorul. Ne gândim la ceea ce o să facem sezonul acesta, pentru că trebuie să fie mai bun decât cel trecut. Suntem pregătiţi pentru acest cantonament, ştim ce ne aşteaptă. Am şi făcut ceva pregătire în vacanţă, pentru că am avut un program, aşa că din punct de vedere fizic suntem la un nivel ok“, a explicat Bogdan Vătăjelu.

Bogdan Vătăjelu: „Ne dorim eventul“

Bogdan Vătăjelu a spus că obiectivele Ştiinţei sunt, evident, Cupa şi campionatul, dar ştie că faptele contează, nu vorbele.

„Ne dorim eventul şi trebuie să punem în practică, să nu ne rezumăm doar la vorbe. Trebuie să arătăm mai bine. Acum avem şi suporterii de partea noastră, ceea ce va fi un plus pentru noi. Pentru titlu se vor bate echipele care au terminat pe primele patru locuri şi sunt sigur că vor fi şi alte surprize, cum au fost anul acesta Clinceni, Sepsi. Vor fi 5-6 echipe care se vor lupta pentru supremaţie“, a spus fundaşul de 28 de ani, evaluat de Transfermarkt la 750.000 de euro.

El a vorbit şi pe tema primului trofeu pus în joc, Supercupa României, pentru care Universitatea Craiova trebuie să lupte, pe 10 iulie, cu campioana CFR Cluj.

„E un meci important, mai ales că vezi în ce fel te-ai pregătit şi la ce nivel eşti când începe campionatul. Este un trofeu în joc şi e clar că ai avea un plus de moral pentru ceea ce urmează. Cred că ar trebui să ne luăm şi noi o revanşă pentru meciurile în care am pierdut în campionat. Nu eram la Supercupa trecută, dar cred că este momentul să oprim această invincibilitate a CFR-ului“, punctat Bogdan Vătăjelu.

„Sper să facem pasul într-o grupă europeană“

Bogdan Vătăjelu a comentat şi pe tema tragerii la sorţi pentru turul doi al noii competiţii UEFA, Conference League. Reamintim că alb-albaştrii vor întâlni învingătoarea dublei dintre Laci (Albania) şi Podgorica (Muntenegru).

„Nu cred că se mai pune problema de adversari la îndemână. Cred că aţi văzut în ultimii ani că s-au egalizat puţin forţele la nivel de naţională, de echipe de club… Cred că vom avea meciuri foarte grele chiar din turul doi. Noi trebuie să fim pregătiţi! Nu se va juca la fel ca anul trecut, într-o singură manşă, se va juca în dublă manşă şi va fi altfel. Ştiu că mai avem o etapă de ispăşit (se va juca fără suporterii olteni după incidentele de la meciul cu Honved – n.r.). Din punctul meu de vedere este un avantaj că se joacă primul meci acasă. Sper să fie de bun augur şi să facem pasul într-o grupă europeană“, a încheiat Bogdan Vătăjelu.

