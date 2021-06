Gustavo Vagenin: „Am revenit acasă, la Craiova, sunt foarte fericit“

Gustavo Vagenin a revenit la Universitatea Craiova după împrumutul la Ajman Club şi este foarte bucuros pentru asta. Atacantul brazilian se simte pregătit pentru o nouă aventură în tricoul Ştiinţei. El speră să ridice, în primă fază, Supercupa României, şi apoi, la finalul sezonului, speră să sărbătorească şi titlul.

„Am revenit acasă, la Craiova, sunt foarte fericit. Sunt foarte fericit şi pentru faptul că echipa a câştigat Cupa. Mi-aş fi dorit să fiu în echipă la câştigarea Cupei. Acum pornim la drum cu mentalitate de învingători şi avem oportunitatea să câştigăm campionatul şi, din nou, Cupa României. Mergem în Austria cu gândul să facem un cantonament bun, care să ne ajute în campionat şi să ne ajute să câştigăm Supercupa, un alt trofeu important pentru Craiova. La precedenta Supercupă, jucată la Craiova, cu CFR Cluj, eu eram deja plecat în China. Acum trebuie să ne revanşăm. Trebuie să fim concentraţi la meciul cu CFR Cluj, să fim pozitivi şi, bineînţeles, să fim pregătiţi să câştigăm trofeul. În ultimii ani au luptat pentru titlu trei echipe: CFR Cluj, FCSB şi noi, Craiova. Dar în fotbal mai pot apărea surprize. Niciodată nu poţi să şti cine mai apare. Sunt sigur însă că Universitatea va lupta pentru titlu“, a declarat fotbalistul brazilian, prezent la Policlinica pentru Sportivi.

L-ar vrea şi pe Mitriţă lângă el, la Craiova

Acesta a menţionat că este apt din punct de vedere fizic pentru tot ce va urma. El a mai punctat că a vorbit cu Alex Mitriţă în ultima perioadă, dar că nu ştie dacă şi acesta va reveni în Bănie.

„Sunt bine din punct de vedere fizic, nu am nicio problemă medicală. Cred că aceste săptămâni pe care le vom petrece în Austria sunt foarte importante. Suntem foarte apropiaţi (el şi Mitriţă – n.r.). Am fost la el, în Emirate, am vorbit şi o să vedem. Eu sper să vină şi Mitriţă, pentru că în trecut am făcut lucruri bune împreună. Este un fotbalist foarte important, foarte bun, iar dacă va veni poate să ajute foarte mult Craiova. Suntem prieteni, dar nu ştiu dacă vine. Este greu, dar nu imposibil. Acum sunt alţi jucători la echipă, dar sperăm să facem ceva frumos împreună“, a încheiat Gustavo Vagenin.

