Silvian Cristescu: „Sunt convins că au fost jocuri de culise!“

Universitatea Craiova a pierdut meciului cu FC Botoşani, scor 2-3, la capătul unui joc cu multe momente tensionate. Unul dintre acestea s-a petrecut în minutul 39, când, după câteva scene obscene făcute de Marius Croitoru, antrenorul moldovenilor, Silvian Cristescu a cedat nervos. Fost căpitan în 1994, în prezent oficial al Ştiinţei, Cristescu a coborât de la lojă şi l-a apostrofat pe tehnicianul oaspeţilor. În acel moment, jucătorii de rezervă ai FC Botoşani, aflaţi în tribună, l-au contrat verbal pe Silvian şi totul a fost la un pas să degenereze. Din fericire, oamenii de pază au intervenit şi au stins conflictul şi jocul s-a reluat.

„Probabil am greşit şi eu, că nu trebuia să cobor acolo“

La finalul meciului, Silvian Cristescu a explicat ieşirea şi a indicat motivele care l-au împins să ia atitudine faţă de Marius Croitoru şi brigada de arbitri. El nu s-a ferit deloc să afirme că multe meciuri au fost „trântite“ în acest play-off.

„Ne-au dat un gol dintr-un offside de 2 metri, pe care tuşierul nu l-a văzut, nu avea cum să-l vadă, că era chiar pe linie. Am avut un penalti neacordat, la care domnul Croitoru, soţul antrenoarei, sau antrenorul cu portarii de la Botoşani (aşa a fost trecut în raportul de joc – n.r.), ne-a arătat degetul şi a făcut scene obscene. Am coborât de la lojă şi au sărit jucătorii lor de rezerve. A fost un conflict aşa… Probabil am greşit şi eu, că nu trebuia să cobor acolo. Dar nu-mi explic cum acest individ îşi permite să facă asemenea gesturi. Poate că nu e vina lui, poate că e vina fotbalului nostru.

Nimeni nu a luat niciun fel de măsură la ce s-a întâmplat inclusiv cu arbitrii, cu meciurile ‘amicale’ care au fost jucate de anumite echipe. Sunt convins că au fost jocuri de culise! S-a văzut clar ce s-a întâmplat astăzi. S-a văzut clar ce s-a întâmplat şi în etapa trecută… Nu ştiu dacă Universitatea este vânată, dar cert este că toate deciziile au fost în defavoarea noastră. Iar domnii de la Digi, domnul Naum, când vorbeşte despre Universitatea Craiova, avem impresia că-i plouă în casă. Venim şi îi facem acoperişul, nicio problemă.

Nu mă aşteptam la un meci cu atâtea cartonaşe roşii, pentru că meciul nu a fost atât de dur. Mai trebuiau date 4-5 cartonaşe galbene date, în schimb i-a dat lui Bancu roşu că a vrut să atace mingea. Dar ăsta este arbitrajul din România! Cine răspunde de arbitraj poate că va lua măsuri“, a spus Cristescu, la părăsirea arenei.

„Singurul nostru obiectiv este să câştigăm Cupa României“

Silvian Cristescu a continuat să-i atace pe „fluieraşi“ şi a punctat că singurul obiectiv realizabil este câştigarea Cupei României.

„De titlu nu se mai poate vorbi de la meciul cu Clinceni. Singurul nostru obiectiv este să câştigăm Cupa României! Dar uitaţi-vă ce se întâmplă! Jucătorii simt în teren. Sunt nervoşi, pentru că au văzut nedreptarea la care i-au parte. Să ne aducem aminte la Clinceni, că în minutul 15 nu ajunseseră gazdele la poartă şi tuşierul lăsase un offside de 3 metri. Abia după ce a intrat mingea în poartă şi-a dat seama ce greşeală face. A fost în dubiu la un offside de 3 metri! Astăzi, aţi văzut, la fel! Cu FCSB-ul iarăşi am fost privaţi de un penalti… Toate acestea s-au adunat. Celelalte echipe care se bat pentru titlu au fost favorizate tot timpul şi tot timpul au apărut în presă că sunt defavorizate. Dacă ar fi să facem calcule, cred că 10-15 puncte luate pe greşeli de arbitraj“, a încheiat Silvian Cristescu.

Citeşte şi: