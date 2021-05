Nicușor Bancu: „Luptăm până la capăt! O să vedem la final unde vom fi“

Căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, a fost dezamăgit după înfrângerea cu Academica Clinceni. El a admis că jocul nu a mers și că șansele pentru titlu s-au diminuat.

„Nu am făcut un meci prea bun, am dezamăgit în această seară. Nu ne-a ieșit jocul deloc! Nu ne-am creat prea multe ocazii de a înscrie. Cred că și oboseala și-a spus cuvântul. Aceeași jucători evoluează meci după meci, din 3 în 3 zile și este foarte greu. Dar nu avem nicio scuză. Trebuia să ne adunăm cât mai repede după meciul cu FCSB și să câștigăm. Suntem dezamăgiți, am pierdut 3 puncte importante, dar nu avem ce face. Nu au avut nici ei prea multe realizări, dar fotbalul te pedepsește dacă nu încerci să joci, să domini. Pierdem puncte cu echipele mai mici pentru că ele își dau viața cu noi, se apără. Ne este foarte greu când întâlnim o echipă compactă, nu prea găsim soluții“, a recunoscut Bancu.

„E o mare dezamăgire pentru toți. Vorbiserăm să facem un meci mare, să reușim să legăm 3 victorii consecutive pentru a veni acolo sus, profitând astfel că FCSB și CFR au meci direct. Până la urmă nu trebuie să ne uităm la ce fac ele, ci să câștigăm noi. Trebuie să strângem rândurile și să câștigăm cu Sepsi. Nu pot să spun că nu mai avem șanse la titlu, dar au scăzut. Luptăm până la capăt. O să vedem la final unde vom fi“, a mai spus Bancu.

