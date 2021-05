Marinos Ouzounidis: „A fost cel mai prost meci de când am venit la echipă“

Universitatea Craiova a pierdut la limită, scor 0-1, partida cu Academica Clinceni, iar antrenorul Marinos Ouzounidis a admis că evoluția alb-albaștrilor a fost dezamăgitoare.

„Am obținut ceea ce meritam. Nu am jucat bine și nu am jucat ce știm, ce am pregătit. Am făcut multe greșeli și am meritat să pierdem. Am mai spus-o și înaintea acestui joc: când evoluezi din 3 în 3 zile nu știi în ce formă se află jucătorii. Am încercat să atacăm după două-trei pase, am pierdut multe mingi, iar rezultatul e corect. Nu am spus nici înainte ceva legat de titlu și nu o fac nici acum. Trebuie să încercăm să ne recuperăm, să ne facem jocul. Astăzi am făcut un meci foarte prost, am prins o zi proastă, dar nu mă pot plânge că jucătorii nu au dat tot ce au putut. Trebuie să fim împreună. Cu toții pierdem, cu toții câștigăm. Trebuie să acceptăm acest lucru“, a declarat Marinos Ouzounidis.

„Nu mă preocupă jocul de mâine (FCSB – CFR Cluj – n.r.). Trebuie să ne gândim la noi, la recuperare. Să ne uităm la rezultatele contracandidatelor este o mare greșeală. Astăzi am văzut o echipă goală. Cred că a fost cel mai prost meci pe care l-a făcut echipa de când am venit aici. Trebuie să găsim modalitatea prin care să continuăm“, a completat Ouzounidis.

Citește și: Clinceni – „U“ Craiova 1-0 / Așa nu! Alb-albaștrii, neputincioși la Călărași