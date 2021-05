Marius Constantin: „Trebuie să ne pregătim și să jucăm până la capăt“

Fundașul formației Universitatea Craiova, Marius Constantin, regretă autogolul din meciul cu Academica Clinceni, pierdut cu 1-0. El crede că șansele pentru titlu au scăzut considerabil, dar nu abandonează lupta.

„Este o înfrângere dezamăgitoare și nu pot să mi-o explic. Acum nu putem să zicem că a lipsit prospețimea… Am venit cu încredere după cele două victorii și, cum se zice, acum am răsturnat găleata cu lapte, nu? Nu am avut mari ocazii de gol. Nu am o explicație în momentul ăsta, aștept să revăd meciul. La cald, fiecare are o părere subiectivă, dar când revezi meciul poți să-ți faci o părere obiectivă, să vezi unde ai greșit și de ce. Era un meci foarte important pentru noi. Cele două victorii obținute în fața contracandidatelor acum sunt în van, nu ne mai ajută deloc. Mai sunt 5 etape și 15 puncte puse în joc. Dacă renunțăm acum, putem să plecăm în vacanță, dar nu se pune problema. Trebuie să ne pregătim și să jucăm până la capăt“, a spus Marius Constantin.

„Vreau să-mi cer scuze în fața colegilor, a staff-ului și a suporterilor pentru acest autogol. Șansele la titlu au scăzut în momentul de față. Așteptăm meciul de mâine, să vedem ce se întâmplă acolo. Trebuie să ne refacem pentru următorul meci, să câștigăm“, a mai spus fundașul Științei.

