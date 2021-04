Andrei Ivan, după remiza cu FCSB: „Nu am fost într-o zi norocoasă”

Atacantul Andrei Ivan, cel mai bun jucător al Universităţii Craiova în meciul de la Giurgiu, cu FCSB, a afirmat că alb-albaştrii meritau victoria. El speră însă că se vor revanşa în meciul următor, cu CFR Cluj, programat duminică, 11 aprilie, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

„Eu am obţinut penaltiul şi Cicâldău este primul care şutează de la 11 metri. N-am avut noroc astăzi, am ratat şi penalti. Nu am fost într-o zi norocoasă, trebuie să mergem înainte. Ne gândim acum la meciul cu CFR. Mai este o finală cu cei de la CFR, sperăm să câştigăm”, a spus Andrei Ivan.

