Paul Papp, după remiza cu FCSB: „Am fost peste ei la aproape toate capitolele”

Fundaşul echipei Universitatea Craiova, Paul Papp, a declarat duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 0-0, că rezultatul nu reflectă realitatea din teren. El crede că Ştiinţa merita toate cele 3 puncte.

„Cred că n-ar trebui să fim mulţumiţi cu 0-0. Am ratat cele mai mari ocazii şi un penalti. Dar asta e, capul sus! Trebuie să continuăm pe acest drum. Am fost peste ei aproape la toate capitolele. Cred că puţin la posesie am fost sub ei. Înseamnă că ne antrenăm bine şi cred că trebuie să continuăm pe drumul ăsta. Astăzi doar şansa ne-a lipsit. Faza defensivă cred că o facem bine toţi, nu doar fundaşii, şi asta datorită şi lui Mister (Marinos Ouzounidis – n.r.). Cred că s-a văzut că ne antrenăm foarte bine. Sperăm să continuăm aşa, fără gol primit şi în următorul meci şi în play-off”, a declarat Paul Papp.

Citește și: