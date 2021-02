Adrian Scarlatache: „Universitatea mi s-a părut o echipă mai completă decât FCSB“

Experimentatul fundaș al formației FC Hermannstadt, Adrian Scarlatache, nu s-a împăcat ușor cu înfrângerea din Bănie, chiar dacă a recunocut că Universutatea Craiova a fost echipa mai bună.

„Craiova este o echipă bună. Cred că meritam și noi să marcăm un gol, pentru că am avut 3-4 ocazii foarte bune. Suntem foarte dezamăgiți, pentru că speram la un punct astăzi. Per total, Craiova a avut un joc mai bun, mai elaborat și a avut posesia. Cred că repriza a doua am jucat mult mai bine decât în prima. După cum ne-am mișcat în partea secundă, cred că nu suntem o echipă care merită să fim pe locul pe care suntem. Ciobi a schimbat mentalitatea, se vede și în jocul nostru. Suntem mult mai agresivi și primim mult mai greu gol. Cred că ne putem salva de la retrogradare“, a declarat fotbalistul de 34 de ani.

Foto: Alex Vîrtosu

Adrian Scarlatache: „Nu știu cine va lua titlul“

Întrebat ce echipă i s-a părut mai bună între FCSB, echipă pe care Hermannstadt a învins-o cu o etapă înainte, și Universitatea Craiova, Scarlatache a indicat gruparea din Bănie. Cât despre lupta pentru titlu, Adrian Scarlatache a preferat să nu se pronunțe.

„Universitatea mi s-a părut o echipă mai completă decât FCSB, cu un joc mult mai combinativ și mai rapid. Sigur că și FCSB-ul a fost o echipă bună, tot așa, cu jucători foarte buni de la mijloc în sus. Ambele echipe ne-au pus probleme. Nu știu cine va lua titlul, dar e clar că bătălia se dă între Craiova, FCSB și CFR. Sunt echipe sensibil apropiate ca valoare“, a comentat Adrian Scarlatache.

