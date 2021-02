Ciobotariu, fără pretenții! Ouzounidis: „Cred că am meritat victoria!“

Universitatea Craiova s-a impus la limită, scor 1-0, vineri seară, pe stadionul „Ion Oblemenco“, în fața echipei FC Hermannstadt. La finalul întâlnirii, cei doi antrenori și-au expus concluziile. Ambii au considerat că tabela nu „minte“.

Ciobotariu: „Șansa nu a fost de partea noastră!“

Tehnicianul sibienilor, Liviu Ciobotariu, a apreciat că Universitatea Craiova meritat victoria, cu toate că la finalul reprizei secunde puteau marcași băieții săi.

Statistica meciului (flashscore.ro)

„Am avut și noi, dar și ei ocazii de a marca. Am avut și șansă, cel puțin în prima repriză, în anumite situații. Poate că dacă reușeam să înscriem la ultima fază puteam să obținem un rezultat de egalitate. Nu știu dacă ar fi fost echitabil… Dar de data asta șansa nu a fost de partea noastră“, a comentat strategul ardelenilor.

Pus să facă o comparație între FCSB, echipă pe care Hermannstadt a învins-o cu o rundă înainte, și Universitatea Craiova, Liviu Ciobotariu s-a ferit să dea o concluzie fermă.

„Atât FCSB, cât și Universitatea Craiova sunt două echipe bune, care se bat pentru câștigarea titlului. Trebuie să o includ aici și pe CFR Cluj, că am jucat și cu ei. Sunt echipe puternice, cu jucători foarte buni, cu condiții foarte bune. Uitați-vă ce stadion frumos este aici, la Craiova, ce gazon bun… Nu am mai jucat pe un asemenea gazon de foarte mult timp și vreau să felicit organizatorii de aici pentru competența lor. Acestea sunt echipele care se vor bate cu siguranță pentru câștigarea titlului“, a punctat Liviu Ciobotariu.

Ouzounidis: „Sunt convins că vom jocul nostru va fi tot mai bun“

La rândul său, antrenorul Universității Craiova, Marinos Ouzounidis, a punctat că echipa sa și-a atins obiectivul în acest joc cu Hermannstadt. Cât despre joc, grecul a admis că au fost momente bune și momente mai puțin bune.

„A fost un meci în care principalul obiectiv a fost să obținem cele 3 puncte. Cred că am meritat victoria. Recunosc că în ultimele minute am avut și puțin noroc, dar per ansamblu noi am avut mai multe oportunități de a marca și de închide mai devreme meciul. Acesta este un capitol la care trebuie să lucrăm mai mult. Trebuie să fim mult mai concentrați, mai determinați în fața porții adverse. În general am avut momente bune și mă bucură asta. Am văzut că jucătorii mei au încercat să pună în practică schemele exersate la antrenament, dar trebuie să înțelegem că nu putem schimba totul după doar o săptămână de lucru intens. Sunt răbdător în privința asta și sunt convins că vom jocul nostru va fi tot mai bun“, a spus tehnicianul elen.

„Astfel de meciuri depind doar de noi. Putem să le câștigăm doar dacă jucăm ca în prima repriză, însă trebuie să fim eficienți și atunci când ni se ivește ocazia să închidem meciul. Dacă nu reușim să facem asta, o să dăm încredere adversarului și acesta poate pune probleme. La fel și noi, devenim mai nervoși și lucrurile se pot precipita și nu este bine. Am văzut astăzi că am avut probleme la fazele fixe și va trebui să lucrăm mai mult la acest aspect“, a completat Marinos Ouzounidis.

