Paul Papp dezvăluit care a fost „arma letală“ a Științei în lupta cu Hermannstadt

Paul Papp, fundașul vicecampioanei României, Universitatea Craiova, s-a declarat mulțumit de victoria obținută vineri seară, pe teren propriu, 1-0 cu Hermannstadt. Fotbalistul Științei a precizat că succesul este pe deplin meritat. Papp se bucură pentru antrenorul său, grecul Marinos Ouzounidis, pentru faptul că a debutat cu dreptul pe stadionul „Ion Oblemenco“.

„Ne bucurăm pentru el, dar și pentru noi, pentru că suntem toți în aceeași ‘oală’. Cred că forța grupului, împreună cu dânsul (Ouzounidis – n.r.), a făcut ca să adunăm mai multe puncte. Este o victorie importantă! Se mai adaugă 3 puncte în clasament și trebuie să o luăm pas cu pas, iar la final vom vedea unde vom fi. Putea fi o victorie mult mai clară. Trebuia să închidem jocul mai devreme. Dar, per total, am dominat și am făcut o partidă bună. Au avut și ei spre final o șansă sau două de gol la aceeași fază și ne bucurăm că am rămas cu cele 3 puncte. Trebuie să analizăm faza aceea și să nu mai dăm șansa adversarului să aibă ocazii“, a declarat Papp.

„Este foarte important că avem 5 meciuri fără gol primit“

Paul Papp a subliniat faptul că alb-albaștrii au „citit“ tactica oponenților de la Hermannstadt și se bucură că nu au primit gol nici de această dată.

Foto: Alex Vîrtosu

„Sibiul este o echipă periculoasă pe contraatac, știam asta dinainte. Știam că o să vină să se apere. Ne-am propus să ținem mingea cât mai mult și să fructificăm ocaziile pe care le avem. Asta am exersat la antrenament, ne-a ieșit și cred că am făcut un joc bun atât ofensiv, cât și defensiv, cu mici lipsuri la fazele fixe. Trebuie să le studiem și să le lucrăm la antrenament mult mai bine. Este foarte important că avem 5 meciuri fără gol primit. Nu punem presiune pe nimeni, nu ne gândim la asta. Trebuie să o luăm pas cu pas, meci cu meci și la final să vedem unde vom fi. Nu ne gândim la câștigarea campionatului, ne gândim să câștigăm fiecare meci“, a afirmat Paul Papp.

„Ambele meciuri cu Chindia sunt importante. Trebuie să le câștigăm!“

Pentru Universitatea Craiova urmează o dublă dispută cu Chindia Târgoviște. Prima confruntare are loc în campionat, în etapa 25. Alb-albaștrii vor întâlni elevii lui Emil Săndoi la Buzău, sâmbătă, de la ora 20.00. Tot în Crâng se desfășura și partida din sferturile Cupei României, aceasta fiind programată marți, 2 martie, de la ora 20.30.

„Ambele meciuri cu Chindia sunt importante. Trebuie să le câștigăm, pentru că suntem Universitatea Craiova!“, a punctat Paul Papp.

