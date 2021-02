Pavel Badea îl creditează pe Marinos Ouzounidis: „Este la vârsta ideală pentru marea performanţă”

Vicecampioana României, Universitatea Craiova, se află în faţa unui meci foarte important, cu Hermannstadt, şi nu are voie să rateze punctele puse în jocul de vineri, de la ora 20.30, de pe stadionul „Ion Oblemenco”. GdS a stat de vorbă despre acest duel şi despre ultimele evenimente din viaţa grupării din Bănie cu Pavel Badea, fostul mare fotbalist al Ştiinţei, în prezent directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova.

GdS: Cum prefaţaţi meciul cu FC Hermannstadt?

Pavel Badea: Este un meci extrem de important şi un rezultat pozitiv ar putea fi motivul unui moral extrem de bun pentru echipă. Formaţia noastră vine după patru meciuri bune, trei victorii şi un egal, care au adus liniştea şi a dat o stare de bine, dar încă o victorie ar aşeza lucrurile. Avem un nou antrenor, cu o nouă viziune, care poate să dea un nou restart. Mulţi dintre jucători erau blazaţi, plafonaţi sau blocaţi în momentul plecării lui Corneliu Papură. Acum arată altceva!

GdS: Cum vi se pare că arată acum Universitatea cu Ouzounidis?

P.B.: Este un antrenor care vine cu o nouă emulaţie. Jucătorii vor să demonstreze că sunt de nivelul primului unsprezece şi asta e bine. Marinos Ouzounidis are experienţă şi ca jucător, dar şi ca antrenor, şi este la vârsta ideală pentru marea performanţă.

Pavel Badea: „Fedele şi Camara sunt jucători care vin cu plus valoare”

GdS: Echipa a primit şi ceva întâriri de curând. Cât de mult credeţi că vor ajuta echipa Matteo Fedele şi Juan Camara?

P.B.: Sunt doi jucători importanţi. Fedele şi Camara sunt jucători care vin cu plus valoare. Vor ridica gradul de concurenţă pe zona de mijloc şi atac. Gândeşte-te că odată cu revenirea lui Koljic va fi clar o concurenţă şi o echipă mult mai competitivă.

GdS: Întâmplător sau nu, iată că s-a „trezit” şi Andrei Ivan după plecarea lui Papură…

P.B.: Revenirea lui Ivan la o formă care să ne dea speranţe este un atu în favoarea tuturor celor care cred în îndeplinirea obiectivului anul acesta. Andrei Ivan este un jucător care are certe calităţi! A fost vârf de generaţie ani buni la nivel de echipe naţionale de juniori. El a intrat într-un con de umbră în ultima perioadă, pe care trebuie să-l depăşească, în primul rând prin seriozitate, prin viaţă sportivă şi prin reuşite personale. El a pierdut acum prin planul în fotbalul românesc, i-a scăzut cota, pentru că jocurile mai puţin reuşite ale lui au dus la rezultatele mai puţin bune ale echipei. Îşi va reveni!

Pavel Badea: „Trebuie să fim serioşi şi să ne vedem de treabă!”

GdS: La cum arată echipa acum, ne-ar mai trebui ceva?

P.B.: Cred că faza ofensivă a fost cea care a suferit în ultimele 10-15 meciuri. Deci din momentul accidentării lui Koljic golul din echipă nu a fost acoperit de un alt jucător. Cele trei goluri pe care le-a marcat Ivan în ultimele etape au arătat încă o dată cât de mult ne-a lipsit un marcator. Echipa joacă bine din punct de vedere defensiv, este bine organizată. Sunt jucători care îşi îndeplinesc sarcinile şi greu le dai gol. Dar, din nefericire, pe fază ofensivă, cei care trebuiau să tranşeze meciurile prin execuţii individuale au traversat perioade grele. Mă refer la Nistor, la Ivan, Ofosu, Mamut, inclusiv copilul ăsta, Baiaram. Niciunul nu a reuşit să suplinească pierderea lui Koljic şi să vină cu un plus pe faza ofensivă, să scoată echipa din dificultate. Asta a fost mare problemă a noastră!

Gândeşte-te că au fost şapte meciuri consecutive în care echipa nu a câştigat. Îţi dai seama ce înseamnă asta pentru o echipă? Unde am fi fost noi dacă era un vârf care să concretizeze o parte dintre ocaziile pe care le-am avut? Sau unde am fi fost noi dacă am fi avut şansa să reuşim să câştigăm două-trei meciuri în plus faţă ce ceea ce s-a întâmplat până acum?

GdS: Ţinând cont şi de plecarea lui Man, fapt care s-a simţit în jocul echipei FCSB, cum priviţi lupta pentru titlu?

P.B.: Clasamentul s-a echilibrat. Două meciuri au trecut şi am recuperat patru puncte în lupta cu CFR şi FCSB. Este posibil orice în acest campionat! Este posibil să intre şi ei pe o fază negativă a rezultatelor şi noi să reuşim rezultate pozitive, să ne apropiem şi chiar să-i depăşim. Să nu uităm că şi noi am avut şase puncte avantaj şi le-am pierdut. Trebuie să fim serioşi şi să ne vedem de treabă, să luptăm pentru fiecare punct şi vom vedea.

