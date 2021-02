Matteo Fedele: „Mă bucur că am revenit la Universitatea Craiova”

Mijlocaşul Matteo Fedele a acordat primul interviu de la revenirea la Universitatea Craiova. Elveţianul de 28 de ani a afirmat că este bucuros să îmbrace din nou tricoul alb-albastru. Fedele a explicat şi de ce nu a revenit la Ştiinţa în 2019, după expirarea împrumutului de la Foggia, şi a preferat să meargă în Franţa, la Valenciennes.

„Este o echipă diferită, sunt mulţi jucători noi faţă de acea perioadă. Dar cred că este o echipă foarte bună şi mă bucur că am revenit. Nu am revenit atunci, pentru că am considerat că este mai bine pentru familia mea. În acea perioadă am avut probleme şi trebuia să fiu alături de familie. Mă bucur că s-au rezolvat şi acum sunt aici. Sunt foarte fericit că sunt la Craiova, este o perioadă bună a echipei şi voi da totul să ajut echipa. Sunt pregătit să intru şi să joc. M-am antrenat intens, suplimentar, încă de săptămâna trecută cu preparatorul echipei. Mă simt în formă, cu fiecare zi sunt mai bun şi abia aştept să intru pe teren”, a declarat Matteo Fedele, pentru pagina de Facebook a Ştiinţei.

Matteo Fedele: „Competiţia face bine echipei”

Acesta a admis care este punctul său forte şi a comentat şi pe tema concurenţei acerbe de la mijlocul terenului.

„Îmi place foarte mult să şutez de la distanţă, este una dintre caracteristicile mele şi o voi face în meciuri dacă voi avea ocazia. Competiţia face bine echipei. Mă bucur că am competitori buni şi voi da totul ca să mă impun în primul unsprezece”, a spus fotbalistul de 28 de ani şi 1.85 metri.

Matteo Fedele a vorbit foarte puţin şi despre meciul de mâine seară, cu Hermannstadt, şi despre lupta la titlu:

„Fiecare meci este dificil, chiar dacă întâlnim o echipă aflată în partea a doua a clasamentului, cum este Hermannstadt. Trebuie să tratăm fiecare partidă concentraţi şi să câştigăm. Ce a fost anul trecut s-a dus, acum trebuie să ne gândim la fiecare meci în parte şi să luăm totul pas cu pas”.

Matteo Fedele este evaluat de Transfermarkt la 475.000 de euro.