Dan Nistor: „Din păcate nu a intrat mingea în poartă“

Mijlocașul Dan Nistor regretă că Universitatea Craiova nu a reușit să înscrie în meciul cu Academica Clinceni, considerând că în rest jocul fost controlat de gruparea din Bănie.

„Nu știu dacă a fost vorba de oboseală în repriza a doua, pentru că ați văzut că au fost destui jucători scimbați. Din păcate nu a intrat mingea în poartă. Chiar dacă am făcut egal, eu sunt foarte bucuros că nu am primit gol. Nu am primit nici în Cupă și acest lucru ne dă încredere pe viitor. Aștept suporterii în tribune, ne lipsesc foarte mult. Îmi doresc din tot sufletul să revină, pentru că și anul trecut, dacă îi aveam alături, nu pierdeam campionatul. Cred că titlul se va juca în play-off, așa cum s-a întâmplat și în trecut. E important să acumulăm cât mai multe puncte, să fim cât mai aproape de CFR și FCSB și vedem în play-off ce va fi“, a declarat Dan Nistor.

