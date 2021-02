Universitatea Craiova a înregistrat un egal, 0-0, cu Academica Clinceni, iar antrenorul Marionos Ouzounidis a fost ușor nemulțumit de randamentul elevilor săi.

„A fost un meci exact cum ne-am așteptat, adică dificil. Am jucat cu câteva zile în urmă și nu am fost atât de proaspeți. Puteam câștiga, chiar dacă organizarea defensivă a adversarilor a fost foarte bună. Am avut câteva momente și ocazii bune, care, cu mai multă răbdare, le puteam fructifica. La un moment dat am cedat posesia ca să apară spațiile și să ne creăm alte ocazii. În astfel de meciuri la sfârșit poți să câștigi, dar la fel de bine poți să și pierzi. Și ați văzut că au avut câteva ocazii. Până la urmă a ieșit bine. Am văzut ceea ce trebuia să văd, mai este mult de muncă, dar este bine. M-am așteptat la genul acesta de meciuri. Ar trebui să marcăm și apoi să controlăm meciul“, a concluzionat antrenorul Științei.

Marionos Ouzounidis: „Nu este nivelul pe care îl doresc“

Marinos Ouzounidis a renoscut că elevii săi au terminat „benzina“ spre final. Grecul i-a asigurat pe suporteri că alb-albaștrii vor arătat mult mai bine în viitor, dar a punctat că este nevoie de puțină răbdare.

„E normal să apară problemele fizice, pentru că nu am avut timp să ne recuperăm complet. Dar ăsta este programul și nu avem ce face, trebuie să-l respectăm. Cred că trebuie să ne întrebuințăm mult mai mult în viitor. Nu este nivelul pe care-l doresc, dar e greu de jucat pe astfel de terenuri, însă nu o folosesc ca pe o scuză. Când o echipă se apără atât de jos ai nevoie de mai multă energie. În privința clasamentului, mai sunt multe jocuri de susținut. Ce este foarte important pentru mine acum este să implementez ceea ce vreau să jucăm. Ne trebuie ceva timp ca echipa să joace așa cum vreau“, a subliniat Marinos Ouzounidis.

Acesta este mulțumit de randamentul pe care l-a dat Alex Cicâldău în noul sistem folosit: „Da, i-am oferit alt rol lui Alex Cicâldău, dar nu este ușor să te adaptezi după două jocuri. El a încercat să facă asta și a fost ajutat de colegi. Cred că poate să joace foarte bine acest rol“.

