Alex Cicâldău: „Îmi pare rău că nu am fost destul de inspirat să dau gol“

Decarul formației Universitatea Craiova, Alex Cicâldău, și-a cerut scuze pentru ratările sale și pentru remiza înregistrată cu Academica Clinceni.

„Bineînțeles că ne pare rău că nu am câștigat. Am venit aici cu gândul să luăm cele trei puncte și cred că în prima repriză s-a jucat meciul. Am avut destule ocazii să marcăm și… Îmi pare rău că nu am fost destul de inspirat să dau gol. Dacă vrem să obținem puncte și să ne batem la campionat trebuie să dăm gol chiar și dintr-o fază. A fost diferit meciul acesta față de meciul tur. Ne-am creat mult mai multe ocazii, dar, din păcate, nu am putut să marcăm. Este o diferență destul de mare față de primul loc, dar totodată mai sunt destule meciuri de jucat. Trebuie să le pregătim cât mai bine și să fim mai siguri în fața porții adverse“, a spus Alex Cicâldău.

Întrebat de noul post oferit de antrenorul grec, cel din spatele vârfurilor, care oferă o mai mare libertate pe teren, Alex Cicâldău a spus:

„Într-adevăr, de când a venit Marinos Ouzounidis am alt rol. Mă simt bine pe toate posturile de la mijloc, atât număr 8, cât și număr 10. Nu am nicio problemă în a juca ambele posturi. Este o schimbare la echipă, dânsul are multă experiență, începe deja să-și aplice ideile și eu cred că vom arăta foarte bine. Nici astăzi nu am arătat rău, dar, din păcate, când nu marchezi din atâtea ocazii îți pare rău la sfârșit“.

Citește și: