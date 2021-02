Liga 1 / Marinos Ouzounidis şi-a început munca la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a intrat de astăzi pe mâna lui Marinos Ouzounidis, tehnician cu experienţă, adus să pună umărul la câştigarea titlului. Antrenorul grec speră să-şi cunoască elevii cât mai bine şi cât mai rapid. Asta pentru că programul competiţional este unul foarte încărcat şi îşi doreşte să aibă parte de un parcurs pozitiv, chiar dacă îşi va implementa filozofia mai lent.

„Este important să cunosc cât mai repede şi cât mai bine jucătorii. Este important să muncim bine şi la sfârşit sperăm că rezultatele vor fi cele dorite. Îmi doresc ca munca mea să se vadă cât mai repede, pentru că la genul nostru de activitate nu avem foarte mult timp la dispoziţie. Ne aşteaptă un meci important joi (în Cupă, cu Botoşani – n.r.) şi nu avem prea mult timp la dispoziţie să-l pregătim. Dar vom face totul ca să-l câştigăm“, a comentat Marinos Ouzounidis.

„Trebuie să lucrăm şi la mentalitate“

Întrebat dacă le-a cerut transferuri conducătorilor olteni, Marinos Ouzounidis a spus că lasă asta în grija conducerii Ştiinţei, nefiind familiarizat cu tot ce se întâmplă la echipă.

„De transferuri se ocupă conducerea. Acum nu am avut timp să studiez în amănunt echipa. Dar ce am putut să văd este că avem destui jucători talentaţi. La fel cum am spus că nu e bine să schimbi frecvent antrenorul, la fel spun că nu e bine să schimbi des nici jucătorii. Există fotbalişti buni la echipă. Dacă vrem să ajungem în vârf şi să ne menţinem acolo trebuie să lucrăm şi la mentalitate. Dacă vrei titlul, nu trebuie să ai doar jucători talentaţi, ci să ai jucători cu o minte puternică, cu un trup puternic şi cu voinţă. Aici trebuie să lucrăm! Am experienţă de a lucra cu echipe de acest fel. Sunt sigur că îi pot ajuta pe băieţi să devină mai buni atât din punct de vedere tehnic, cât şi psihologic“, a punctat strategul elen.

Despre transferuri a vorbit puţin preşedintele Sorin Cârţu:

„Pot să vă spun că sunt speranţe pentru a mai veni nişte jucători. S-au făcut nişte oferte, iar acum aşteptăm răspunsurile. Nu putem spune despre cine este vorba acum, pentru că sunt jucători ai unor echipe. Dar sunt trei oferte clare pe care le-am făcut şi o să vedem ce se va realiza“.

Marinos Ouzounidis crede în câştigarea titlului

Tehnicianul grec al Ştiinţei a afirmat că înainte de a semna cu gruparea olteană a analizat şi contracandidatele Universităţii Craiova în lupta pentru titlu.

„Am văzut destule jocuri şi ale echipelor adverse. Nu este uşor să ajungem la vârf şi atunci este bine să fim pregătiţi din toate punctele de vedere. Anul trecut Universitatea a fost la un pas să câştige titlul. Dar nu a făcut-o chiar dacă a jucat pe teren propriu. A fost o experienţă bună, dar concluzia este că la jocurile importante trebuie să fim mai puternici. Un factor care m-a determinat să vin aici a fost că această echipă vrea să fie cea mai bună din România. Toţi au senzaţia că numai succesul te face mai bun. Nu! Uneori un insucces poate să te ajute să urci mai mult. Drept urmare, în acest moment vrem să câştigăm meciuri, să urmărim obiectivul propus şi la sfârşit vom vedea“, a comentat Marinos Ouzounidis.

Absenţa fanilor, un mare impediment

„Ştiţi cu toţii că o ‘armă’ puternică a acestei echipe a fost publicul. În momentul de faţă fanii nu sunt alături de noi. De regulă, pentru o echipă cum este a noastră, faptul că nu avem lângă noi publicul, spectatorii care ne împing de multe spre victorie, este o mare pierdere. Din păcate, în perioade din acestea pe care le traversăm, şi nu avem ce să facem, vedem că echipele învăţate să aibă fanii alături nu merg foarte bine. Sperăm să treacă rapid povestea asta cu pandemia. Sperăm să ne vină publicul alături şi să putem să ne bucurăm cu toţii. Vreau să transmit fanilor noştri că vom face tot ce se va putea ca să-i mulţumim. Vrem să le oferim bucuria pe care o aşteaptă“, a subliniat Marinos Ouzounidis.

Citeşte şi: Futsal | ACS Metropolitan Ișalnița s-a calificat în Final Four