Nicușor Bancu, exasperat: „Nu știm ce să mai facem!“...

Căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, este exasperat de situația delicată a Științei, care nu a mai cunoscut victoria de etape bune. Fundașul grupării alb-albastre se teme că dacă se menține ineficiența din ultimul timp Universitatea Craiova își poate lua gândul de la titlu, dar și de la podium.

„Nu știm ce să mai facem! După o primă repriză foarte bună (cu FC Viitorul – n.r.), în partea a doua a venit acel gol incredibil, cu o centrare șutată și o finalizare de excepție. Am încercat să revenim la conducere, dar, din nou, nu s-a putut mai mult. Am ratat iarăși și nu am reușit să înscriem golul doi. Nu sunt eu în măsură să găsesc explicații. Eu doar încerc să-mi fac treaba cât mai bine pe teren“, a explicat Nicușor Bancu.

„Da, ne este teamă că pierdem contactul cu podiumul! Sepsi este o echipă bună, ați văzut că este foarte greu să înscrii împotriva lor. Și mai ales pe teren propriu, unde suprafața este mai mică și se închid foarte bine și îi așteaptăm pe toți pe contraatac. Pot să zic că au făcut o partidă foarte bună cu Astra și de aceea au și câștigat. Noi, dacă nu câștigăm, iar FCSB și CFR tot câștigă e clar că ne îndepărtăm de ceea ce ne-am propus. Sperăm să ne revenim, pentru că în play-off se va da finala pentru titlu“, a completat căpitanul grupării din Bănie.

Nicușor Bancu, temător și în privința meciului de la Voluntari

Pentru Universitatea Craiova urmează un meci în Ilfov, cu FC Voluntari. Disputa din etapa 19 este programată marți, de la ora 17.30.

„Mergem la Voluntari să câștigăm. Altceva nu avem ce face. Dacă și acolo ne încurcăm nu văd bine dorința noastră de a câștiga titlul. O să jucăm fiecare partidă concentrați 100%. Degeaba ne dorim să se încurce ceilalți, dacă noi nu câștigăm“, a subliniat Nicușor Bancu.

