Gică Popescu: „Toate echipele care ajung în play-off pot spera la titlu“

Președintele formației FC Viitorul, Gică Popescu, s-a declarat mulțumit după remiza înregistrată sâmbătă seară, în Bănie, 1-1 cu Universitatea Craiova. Fostul mare fotbalist al Științei punctat că prima repriză le-a aparținut oltenilor, iar cea de-a doua elevilor lui Mircea Rednic, astfel că rezultatul este echitabil.

„Cum am arătat în cele două reprize, cred că este un rezultat echitabil, chiar dacă repriza a doua am dominat-o. Asta după o primă repriză slabă, poate cea mai slabă făcută în acest sezon. Am echilibrat jocul în partea a doua, am reușit să marcăm în debutul ei și am mai avut și alte două șanse din care am fi putut înscrie. Noi ne-am propus să obținem 28 de puncte în cele 14 meciuri pe care le avem de jucat. Am obținut 6 până acum, deci mai avem 22 până a intra în play-off. Acesta este obiectivul nostru principal în fiecare an, iar de acolo vom vedea“, a explicat Gică Popescu.

Știe ce-i lipsește Craiovei

Întrebat despre Universitatea Craiova și șanse la titlu, Gică Popescu a spus că ar fi încântat să o vadă pe Știința campioană. Ca argumente, „Baciul“ a indicat valoarea lotului de jucători și condițiile de lucru, dar a admis că sunt probleme în joc, fără să-l „înțepe“ pe Corneliu Papură.

„Nu cred că Craiova a făcut un meci foarte bun în seara aceasta și nici în acest debut de retur. Rezultatele nu au fost cele pe care le așteptam cu toții, pentru că știm potențialul pe care-l are Universitatea. Însă, până la urmă, lupta pentru campionat se dă în play-off. Toate echipele care ajung acolo pot spera la câștigarea titlului. Ce-i lipsește Craiovei? Victoriile, pentru că ele te fac campion. Eu am încredere că la calitatea fotbalistică pe care o are Craiova. La valoarea lotului pe care-l au, cei de aici pot spera la câștigarea campionatului“, a spus conducătorul oltean al Viitorului.

„Ar fi un lucru extraordinar pentru suporterii Universității Craiova, care iubesc atât de mult fotbalul. Apoi pentru tot ce s-a investit la Craiova în ultimii ani, pentru stadionul ăsta extraordinar pe care joacă. Toate aceste ingrediente există la Craiova, dar deocamdată lipsesc rezultatele“, a completat Gică Popescu.

„Vă așteptăm cu oferte!“

Întrebat despre interesul Universității Craiova pentru unii dintre jucătorii Viitorului, Gică Popescu a punctat că ușa clubului este deschisă pentru negocieri.

„Noi vă așteptăm cu oferte. Veniți! Suntem dispuși să discutăm pentru orice jucător. Și ne-am bucura ca după aceea să ieșiți campioni cu jucătorii noștri“, a punctat Gică Popescu.

