Fundașul central al formației CSO Filiași, Eduard Dina, se bucură că s-a reluat pregătirea pentru etapele rămase de disputat din retul Ligii 3.

„Ne-am bucurat toți când ne-am revăzut. A fost o vacanță lungă și abia așteptam să începem. Am și vorbit cu colegii în vacanță și le-am spus că abia aștept să reluăm pregătirile. Mă bucur că am rămas cam toți cei care am jucat în tur. Suntem un grup omogen, ceea ce este foarte important și o să-i primim cum se cuvine și pe cei noi“, a spus apărătorul liderului din seria 6, pentru GdS.

Întrebat cum a ieșit proba cântarului, Edi Dina a mărturisit că nimeni nu a exagerat cu mâncare de sărbători: „Eu am ieșit bine cu greutatea, nu am avut niciodată probleme cu kilogramele. Dar și colegii mei s-au prezentat bine, am văzut că nu s-au îngrășat“.

„Ne așteaptă o perioadă grea“

Eduard Dina știe că pentru CSO Filiași urmează o perioadă dificilă, că se va lucra foarte mult la antrenament partea fizică și mai puțin tehnico-tactică, dar nu se sperie deloc.

„Din câte am înțeles, în program figurează un semicantonament, cu două antrenamente pe zi cam 10 zile. Ne așteaptă o perioadă grea, dar ne-am obișnuit cu ea. Suntem profesioniști și facem asta de mulți ani. Sperăm să ieșim bine din pregătire, să începem meciurile și să ne câștigăm punctele“, a spus Dina.

„Nu suntem, neapărat, cu ochii pe adversari. Ne concentrăm pe ceea ce avem noi de făcut, pentru că noi suntem principalul nostru adversar, după cum s-a văzut și în tur. Am călcat greșit doar din cauza noastră, au fost greșeli personale, dar o să încercăm să le evităm în viitor. Nu-mi fac probleme și nu o să avem probleme la meciuri“, a completat fotbalistul lui CSO Filiași, grupare care țintește promovarea în Liga 2.

