Mihai Rotaru a lămurit lucrurile: Papură rămâne antrenor și mai vin 3 jucători!

Imediat după ultimul fluier al meciului CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0, când în cadrul unei emisiunii de la Digi Sport se discuta dacă a fost sau nu a fost gol la șutul lui Bic, a intervenit și finanțatorul Științei, Mihai Rotaru. Acesta a punctat că în opinia sa a fost gol și s-a ajuns la concluzia că trebuie implementat sistemul VAR cât mai curând.

„Nu cred că există vreun conducător de club din România care să nu-și dorească implementarea sistemului și care să nu fie de acord să suporte o parte din costuri. Nu am auzit să se opună cineva. Cred că VAR-ul ar rezolva foarte multe probleme, pentru că oricât de mult ne-am dori nu putem să avem niște arbitri roboți, care să nu facă greșeli. Dacă ar fi așa am domina arbitrajul mondial. Cred că este o fractură undeva în plan administrativ la LPF, FRF, nu cunosc exact situația. Undeva lucrurile s-au blocat. De mâine (miercuri – n.r.) o să-l rog și pe Ovidiu Costeșin să vadă unde s-au blocat lucrurile. O să încercăm să facem și noi lobby pentru a putea debloca această situație“, a spus Mihai Rotaru.

„Sunt convins că se pot găsi și surse de finanțare extra. În fiecare meci o să fie în medie 2-3 minute în care se va aștepta să se dea rezultatul analizei VAR. Cred că în acel interval de timp se pot câștiga bani de către LPF, din care să suporte cotă parte din ceea ce înseamnă investiția de tehnologia VAR. Cu siguranță cheltuielile cu baremul de arbitraj vor fi mai mari, dar nu sunt sume imense. Nu știu tehnic ce presupune implementarea rapidă a sistemului VAR. Înțeleg că trebuie făcute cursurile și că trebuie instruiți arbitri și atunci este nevoie de o perioadă de timp, dar trebuie să grăbim lucrurile“, a mai spus finanțatorul Științei.

„Ne dorim să mergem mai departe cu actualul staff tehnic“

Prins în discuție, Mihai Rotaru a dezbătut mai multe subiecte „fierbinți“. În primă fază a punctat că antrenorul Corneliu Papură rămâne la comandă.

„Papură are dreptate să fie supărat. Am tot văzut în ultimul timp că am negociat cu Walter Zenga, cu Edi Iordănescu înainte să ajungă la CFR, cu Dan Petrescu, Șumudică și Reghecampf. Noi nu am discutat cu niciunul dintre ei și nu s-a pus problema! Noi ce să facem? A apărut săptămâna trecută cu Zenga și sincer nu mi-a trecut prin cap. Noi ne dorim să mergem mai departe cu actualul staff tehnic, cel puțin până la sfârșitul sezonului. Ne este dificil ca în fiecare săptămână, când apare un nume de antrenor, să ieșim și să spunem că nu este așa. Noi o să încercăm să schimbăm antrenorul doar dacă nu-și face meseria, dacă este nepregătit, dacă nu-și face programul, dacă nu-și dă interesul și dacă nu este profesionist“, a punctat Rotaru.

„Am vrut să-i dăm academia lui Rădoi“

Provocat din studio pe tema lui Mirel Rădoi, Mihai Rotaru a dezvoltat subiectul și a făcut o mărturisire intersantă.

„Eu am o reluație bună cu Marius Șumudică, dar nu am negociat cu el. Am o relație bună cu Reghecampf, cu Mirel Rădoi. Legat de el, mi s-a părut deplasată informația că lasă naționala și vine la noi. De asta nici nu am ieșit să spunem ceva. Erau meciurile echipei naționale și toată lumea spunea că vine la Craiova. Nu era fair-play pentru ceea ce se întâmpla în jurul echipei naționale. Să vă mărturisesc ceva. Acum 3 ani, imediat după mandatul lui Devis Mangia, am vrut să-l punem pe Mirel Rădoi antrenor. După care am vrut să-i dăm pe mână toată academia, înainte ca el să ajungă la România U21. Noi îl respectăm pe Mirel Rădoi, credem că va fi un antrenor foarte bun și că într-o zi va veni antrenor la Craiova“, a povestit conducătorul grupării oltene.

Vrea să-l împace pe Papură cu suporterii

Întrebat despre „războiul“ declarat dintre Corneliu Papură și fanii Științei, Mihai Rotaru a admis că este o problemă delicată.

„Peluza Nord a pus probleme în privința lui Papură, dar noi sperăm să se rezolve. Vrem să punem cu toții umărul să ajungem anul acesta unde ne-am dorit de atâția ani: să câștigăm un campionat. Sunt discuții între ei, fiecare își susține punctul de vedere, dar sunt problemele noastre și o să încercăm să ajungem la o mediere. Sigur că avem obiectiv câștigarea campionatului. De asta ne pare bine că s-a încheiat turul, ne pare rău că am pierdut cu Clinceni, Chindia și FCSB acasă, pentru că, dacă eram puțin atenți, acum puteam fi la cel puțin 4 puncte de FCSB. În momentul acela (cu FCSB – n.r.) am suferit foarte tare. Cred că băieții, dacă aveau aceeași abordare ca în meciul acesta și în partida cu FCSB, noi eram acum pe primul loc“, crede Mihai Rotaru.

Benga va fi secund, iar Blejan și Stamatescu își continuă activitatea la club

Mihai Rotaru a lămurit și cooptarea lui Octavian Benga în staff-ul tehnic, a vorbit și despre preparatorul Cornel Blejan și a subliniat că medicul Claudiu Stamatescu a rămas în club.

„Staff-ul tehnic poate fi îmbunătățit pe anumite zone. Legat de Octavian Benga, el este antrenorul secund al lui Papură începând cu 2 ianuarie sau când o să ne reunim. Legat de cabinetul medical, ca să eliminăm orice discuție, doctorul Claudiu Stamatescu este în continuare în cadrul clubului (…) Nu este adevărat că nu sunt mulțumit de Cornel Blejan. Cred în el că este un profesionist 100%, dar în acest moment, din varii motive, nu suntem o echipă care să jucăm pe un pressing foarte sus. În acest moment, toată echipa evoluează la 60% din evaluările noastre. Credem că această pauză, dacă o vom gestiona bine, putem să creștem. Dacă începem să creștem, avem șanse reale să luăm titlul. O să înceapă returul, o luăm de la capăt și o să ne batem pentru fiecare punct“, a subliniat Mihai Rotaru.

Vor fi aduși maximum trei jucători

În privința perioadei de transferări din această iarnă, finanțatorul Universității Craiova a punctat că nu vor fi aduși mai mult de trei fotbaliști. Cât despre plecări, Știința se va despărți de unul sau doi.

„O să aducem maximum trei jucători, dar să nu mă întrebați posturile, că nu vi le spun. Îi avem în vizor și am demarat discuțiile. Sunt și din afară, și din țară. Nu vorbim despre jucători aflați sub contract. Vor fi și jucători care vor pleca, unul sau doi. Noi nu suntem construiți pentru a vinde jucători. Nu ăsta este scopul nostru. Ne gândim că începând din ianuarie vor juca miercuri – duminică și tot așa până în mai. Și atunci e bine să ai un lot supradimensional pentru a putea face față“, a menționat acționarul grupării oltene.

Are încredere în Ivan și Mamut

Întrebat de doi dintre jucătorii care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor până acum, Andrei Ivan și Ivan Mamut, Mihai Rotaru a spus răspicat că ambii sunt valoroși și beneficiază de încrederea tuturor celor din club.

„Eu cred că Ivan își va reveni acum. A avut și o problemă medicală… Avea niște dureri și a fost în Germania, la Nurnberg, dar nu la psiholog, cum s-a scris, ci a fost la osteopat și la kinetoterapeut. Sperăm ca din momentul ăsta să fie în toate forțele lui. E un jucător cu niște calități extraordinare. Noi credem în el în continuare. Jucătorii în care nu credem îi chemăm și ne strângem mâna“, a spus omul de afaceri.

„Sperăm din tot sufletul ca Mamut să înceapă să înscrie. Are calitate și este un tip care dă totul pentru echipă. Și ghinionul l-a adus în situația să nu marcheze în acest meciuri pe care le-a avut. Ajută echipa foarte mult. Sper să se deblocheze, pentru că are deja cinci-șase meciuri la noi“, a încheiat Mihai Rotaru.

