CFR Cluj – „U“ Craiova 0-0 | Dan Nistor: „Cred că meritam victoria“

Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Dan Nistor, a afirmat după remiza „albă“ cu CFR Cluj că gruparea alb-albastră merita să se impună în Gruia, după ocaziile avute.

„Eu cred că astăzi meritam victoria! Am făcut un joc defensiv foarte bun. Am venit aici cu gândul să nu primim gol și s-a văzut de la început acest lucru. Acum vom merge în vacanță și ne vom reîncărca bateriile pentru returul ce va urma. Cred că am fost un pic mai calmi decât în meciul cu FCSB, nu ne-am pierdut capul. Nu vreau să mă uit înapoi. Important este că am terminat turul sănătoși și pe podium. Vacanța va fi foarte scurtă. De schimbări nu aș putea să vă spun eu prea multe, pentru că nu sunt în măsură și nici nu știu. Asta ar trebui să-i întrebați pe cei din conducere“, a declarat Dan Nistor.

Liga 1, etapa a 15-a:

Sâmbătă, 19 decembrie: Chindia – FC Argeș 2-2, Gaz Metan Mediaș – FC Viitorul 1-0.

Duminică, 20 decembrie: FC Hermannstadt – Poli Iași 0-1, FC Botoșani – FC Voluntari 1-1, Academica Clinceni – Dinamo 1-1.

Luni, 21 decembrie: UTA – Astra 0-6, FCSB – Sepsi 1-1.

Marți, 22 decembrie: CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0.

Clasament:

1.FCSB 34 puncte (golaveraj 37-15)

2.„U“ Craiova 32 (19-9)

3.CFR Cluj 31 (18-6)

4.Sepsi 27 (24-13)

5.Clinceni 25 (16-10)

6.Chindia 20 (12-12)

7.Botoșani 18 (21-22)

8.Viitorul 17 (19-19)

9.UTA 17 (13-25)

10.Astra 16 (21-21)

11.Dinamo 16 (18-18)

12.Mediaș 16 (19-26)

13.Voluntari 15 (20-25)

14.Hermannstadt 15 (16-21)

15.Iași 14 (14-35)

16.Argeș 11 (14-24)

Citește și: CFR Cluj – „U“ Craiova 0-0 | Alb-albaștrii au scos un punct în Gruia. Să ne fie de bine!