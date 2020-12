CFR Cluj – „U“ Craiova 0-0 | Corneliu Papură: „Am arătat că suntem o echipă puternică“

Antrenorul grupării Universitatea Craiova, Corneliu Papură, s-a arătat nemulțumit de remiza înregistrată la Cluj, cu CFR.

„De rezultat nu sunt mulțumit, pentru că am avut ocaziile cele mai mari. Cred că am avut și un gol valabil spre final și nu pot fi mulțumit. E nedrept! Am tratat fiecare meci la fel, numai că în etapa trecută, în momentul în care am primit gol de la FCSB, am căzut psihic. Acum am arătat că avem caracter, că suntem o echipă puternică și ne putem mobiliza în momente grele“, a spus Papură.

„Nu știu de ce am fost eliminat. I-am atras atenția că a fost gol și atâta tot. Arbitrul a venit și mi-a dat al doilea galben. Cred că este o măsură prea dură în raport cu faza pe care a făcut-o“, a completat tehnicianul oltenilor.

Întrebat dacă este mulțumit cu locul doi ocupat la finele turului, Corneliu Papură a spus:

„S-a terminat doar prima parte a campionatului. Nu pot spune că sunt mulțumit sau nemulțumit. Așa au stat lucrurile și o să vedem ce putem face în partea a doua“.

Liga 1, etapa a 15-a:

Sâmbătă, 19 decembrie: Chindia – FC Argeș 2-2, Gaz Metan Mediaș – FC Viitorul 1-0.

Duminică, 20 decembrie: FC Hermannstadt – Poli Iași 0-1, FC Botoșani – FC Voluntari 1-1, Academica Clinceni – Dinamo 1-1.

Luni, 21 decembrie: UTA – Astra 0-6, FCSB – Sepsi 1-1.

Marți, 22 decembrie: CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0.

Clasament:

1.FCSB 34 puncte (golaveraj 37-15)

2.„U“ Craiova 32 (19-9)

3.CFR Cluj 31 (18-6)

4.Sepsi 27 (24-13)

5.Clinceni 25 (16-10)

6.Chindia 20 (12-12)

7.Botoșani 18 (21-22)

8.Viitorul 17 (19-19)

9.UTA 17 (13-25)

10.Astra 16 (21-21)

11.Dinamo 16 (18-18)

12.Mediaș 16 (19-26)

13.Voluntari 15 (20-25)

14.Hermannstadt 15 (16-21)

15.Iași 14 (14-35)

16.Argeș 11 (14-24)

