„U“ Craiova – FCSB 0-2 | Toni Petrea: „Puteam să marcăm de mai multe ori“

Tehnicianul liderului FCSB, Toni Petrea, s-a bucurat pentru succesul înregistrat în Bănie, 2-0 cu Universitatea Craiova, și a apreciat evoluția lui Dennis Man.

„A fost un meci dificil, așa cum am anticipat, cu o echipă gazdă care în prima repriză ne-a pus ceva probleme. Craiova este o echipă preocupată de fotbal. În schimb, în repriza a doua cred că am reușit să ne organizăm mult mai bine și nu le-am dat nicio șansă. Am reușit să înscriem două goluri, dar puteam să marcăm de mai multe ori. Mă bucură faptul că am câștigat și este o victorie importantă pentru noi în configurația clasamentului. Acum așteptăm ultimul meci al anului și sperăm să-l câștigăm și pe acesta, să fim bucuroși“, a declarat antrenorul FCSB-ului.

„Mă bucură evoluția lui Dennis Man și realizările pe care le are. Sper să o țină cât mai mult în această formă și să ne ajute cât mai mult. Bineînțeles că am așteptări mai mari și de la ceilalți jucători“, a completat Toni Petrea.

Liga 1, etapa a 14-a:

Marţi, 15 decembrie: Astra Giurgiu – Gaz Metan Mediaș 3-0, FC Viitorul – FC Botoșani 1-2.

Miercuri, 16 decembrie: Poli Iași – Academica Clinceni 0-0, FC Argeş – AFC Hermannstadt 2-2, FC Voluntari – Chindia Târgoviște 0-2.

Joi, 17 decembrie: Sepsi Sf. Gheorghe – UTA Arad 3-0, Dinamo – CFR Cluj 0-2.

Vineri, 18 decembrie: Universitatea Craiova – FCSB 0-2.

Clasament:

1.FCSB 33 puncte (golaveraj 36-14)

2.„U“ Craiova 31 (19-9)

3.CFR Cluj 30 (18-6)

4.Sepsi 26 (23-12)

5.Clinceni 24 (15-9)

6.Chindia 19 (10-10)

7.Viitorul 17 (19-18)

8.Botoșani 17 (20-21)

9.UTA 17 (13-19)

10.Dinamo 15 (17-17)

11.Hermannstadt 15 (16-20)

12.Voluntari 14 (19-24)

13.Astra 13 (15-21)

14.Mediaș 13 (18-26)

15.Iași 11 (13-35)

16.Argeș 10 (12-22)

Etapa viitoare:

Sâmbătă, 19 decembrie – ora 15.00: Chindia Târgoviște – FC Argeș, ora 20.30: Gaz Metan Mediaș – FC Viitorul.

Duminică, 20 decembrie – ora 14.00: AFC Hermannstadt – Poli Iași, ora 16.30: FC Botoșani – FC Voluntari, ora 21.00: Academica Clinceni – Dinamo.

Luni, 21 decembrie – ora 17.30: UTA Arad – Astra Giurgiu, ora 20.30: FCSB – Sepsi.

Marți, 22 decembrie – ora 21.00: CFR Cluj – Universitatea Craiova.

