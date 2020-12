„U“ Craiova – FCSB 0-2 | Corneliu Papură: „În repriza a doua, adversarul ne-a fost net superior“

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Corneliu Papură, a afirmat la conferința de presă de după meciul cu FCSB, pierdută cu 2-0, că jocul elevilor săi s-a „rupt“ imediat după primirea celui de-al doilea gol.

„Au fost două reprize distincte. În prima am fi meritat să intrăm noi cu avantaj la cabine. Echipa adversă a avut primul șut pe poartă, dacă nu mă înșel, chiar în minutul în care a marcat, 38. În repriza a doua, după golul primit, am cedat psihic și fizic și am fost dominați total. Nu pot să-mi dau seama acum care a fost cauza. O să analizez și o să văd despre ce este vorba. Obiectivul nu era să terminăm anul pe primul loc, ci să câștigăm fiecare meci. După cum ați văzut, în seara asta, în repriza a doua, adversarul ne-a fost net superior“, a spus Papură.

Întrebat dacă s-a lămurit asupra valorii anumitor jucători, antrenorul nu a dorit să se pronunțe asupra randamentului scăzut a unora dintre cei care bifează minute bune meci după meci:

„În privința jucătorilor cred că nu se poate lua o decizie numai după un meci în care cineva a jucat bine sau a avut o evoluție mai puțin reușită. Cred că trebuie făcută o analiză complexă asupra fiecărui jucător și luată cea mai bună decizie“.

Foto: Alex Vîrtosu

Corneliu Papură ar vrea revanșa la Cluj

Tehnicianul grupării din Bănie ar vrea ca această înfrângere dureroasă să fie uitată rapid de toată lumea, dar mai ales de elevii săi, pentru că vine un alt meci important. Universitatea Craiova întâlnește marți, 22 decembrie, de la ora 21.00, pe CFR Cluj, în Ardeal și ar putea pierde și locul doi din clasament.

„Trebuie să ne refacem pentru următorul meci. Nu avem timp să ne plângem. Ce am făcut în meciul ăsta e gata, a trecut. Dacă vrem să facem ceva bun, trebuie să ne refacem și psihic, dar și fizic, ca să dăm totul în meciul următor și să-l câștigăm“, a spus Corneliu Papură.

Acesta a vorbit și despre lupta la titlu: „Campionatul este lung, nu știi ce ne rezervă. Sunt foarte multe puncte în joc și vom vedea. Despre titlu putem vorbi în momentul în care vom vedea echipele din play-off și cu ce puncte se intră în play-off“.

Liga 1, etapa a 14-a:

Marţi, 15 decembrie: Astra Giurgiu – Gaz Metan Mediaș 3-0, FC Viitorul – FC Botoșani 1-2.

Miercuri, 16 decembrie: Poli Iași – Academica Clinceni 0-0, FC Argeş – AFC Hermannstadt 2-2, FC Voluntari – Chindia Târgoviște 0-2.

Joi, 17 decembrie: Sepsi Sf. Gheorghe – UTA Arad 3-0, Dinamo – CFR Cluj 0-2.

Vineri, 18 decembrie: Universitatea Craiova – FCSB 0-2.

Clasament:

1.FCSB 33 puncte (golaveraj 36-14)

2.„U“ Craiova 31 (19-9)

3.CFR Cluj 30 (18-6)

4.Sepsi 26 (23-12)

5.Clinceni 24 (15-9)

6.Chindia 19 (10-10)

7.Viitorul 17 (19-18)

8.Botoșani 17 (20-21)

9.UTA 17 (13-19)

10.Dinamo 15 (17-17)

11.Hermannstadt 15 (16-20)

12.Voluntari 14 (19-24)

13.Astra 13 (15-21)

14.Mediaș 13 (18-26)

15.Iași 11 (13-35)

16.Argeș 10 (12-22)

Etapa viitoare:

Sâmbătă, 19 decembrie – ora 15.00: Chindia Târgoviște – FC Argeș, ora 20.30: Gaz Metan Mediaș – FC Viitorul.

Duminică, 20 decembrie – ora 14.00: AFC Hermannstadt – Poli Iași, ora 16.30: FC Botoșani – FC Voluntari, ora 21.00: Academica Clinceni – Dinamo.

Luni, 21 decembrie – ora 17.30: UTA Arad – Astra Giurgiu, ora 20.30: FCSB – Sepsi.

Marți, 22 decembrie – ora 21.00: CFR Cluj – Universitatea Craiova.

Citește și: „U“ Craiova – FCSB 0-2 final. „Leilor“, v-ați făcut de râs din nou!