Liga 1 | Dragoș Tescan (UTA): „Sunt din Craiova și iubesc Universitatea!“

Crescut de Academia „Gică Popescu“, craioveanul Dragoș Tescan îmbracă echipamentul echipei UTA Arad în acest sezon de Liga 1, asta după ce a fost împrumutat de la Turris Turnu Măgurele. Mijlocașul de 21 de ani și 1.80 metri a stat de vorbă cu GdS și a vorbit despre duelul cu Universitatea Craiova, programat luni, de la ora 19.00, pe stadionul „Francisc Neuman“. El s-a declarat un suporter al Științei în lupta pentru titlu, dar pentru confruntarea directă asigură pe toată lumea că va da totul pe teren, dacă va fi folosit.

„Știința joacă cel mai frumos fotbal“

GdS: Cum prefațezi meciul de luni, fiind un craiovean legitimat la UTA?

Dragoș Tescan: Va fi o partidă foarte dificilă pentru noi. Spun asta pentru că Știința joacă cel mai frumos fotbal. Cel puțin de anul trecut au dovedit că sunt o echipă unită, că au un grup bun și bine organizat. Părerea mea este că ei sunt principalii favoriți la titlu anul acesta, chiar dacă FCSB este pe primul loc acum. Spun asta pentru că au omogenitate, majoritatea jucătorilor de anul trecut sunt acolo și cred că asta va face diferența.

GdS: Să înțeleg că în lupta pentru titlu ții cu Universitatea, nu?

D.T.: Da, în lupta pentru titlu, da. Sunt din Craiova și iubesc Universitatea. Dar în meciul ăsta direct, de luni, vă asigur că voi da totul pe teren ca echipa mea, UTA, să câștige. Eu sunt împrumutat de UTA până la vară de la Turris, dar oriunde și oricât am jucat de fiecare dată am făcut tot ce a depins de mine ca să-mi ajut echipa să câștige.

Dragoș Tescan: „Mă simt bine la UTA“

GdS: Ai prins ceva minute la UTA și evoluțiile tale au fost bune. Cum de te-ai pliat atât de repede pe stilul echipei din Arad?

D.T.: Mă simt bine la UTA. Antrenorul îmi dă foarte multă încredere, iar colegii sunt ok, suntem foarte uniți. Indiferent că greșești o minge, ei te încurajează tot timpul. Este diferență de mentalitate față de ce găsești la Liga 2 și o spun fără să vreau să supăr pe cineva.

GdS: Vă lipsesc trei-patru jucători importanți, marcatori de altfel. Cum vezi lucrurile?

D.T.: Sunt mulți jucători buni în lot și nu cred că un jucător anume își poate pune amprenta atât de mult asupra echipei. Contează grupul, până la urmă. Dacă fiecare își respectă sarcinile pe postului lui cred că putem produce o nouă surpriză.

GdS: UTA a început campionatul stângaci, dar acum se află pe un loc surprinzător de bun. Ce s-a întâmplat?

D.T.: Am început campionatul mai slab, dar asta a fost până s-a omogenizat grupul și ne-am cunoscut mai bine cu toții. Ușor-ușor am început să progresăm individual, dar și colectiv. În deplasare ne-am descurcat mai bine pe contraatac. Cred că în meciurile de acasă am fi reușit mai mult dacă am fi avut suporterii alături de echipă.

„De când m-am apucat de fotbal mi-am dorit să joc cu leul pe piept“

GdS: Ți-ar plăcea să joci în viitor la Universitatea Craiova?

D.T.: Bineînțeles! De când m-am apucat de fotbal mi-am dorit să joc cu leul pe piept. Acum mă simt foarte bine aici, la Arad. Sper să continuu cu evoluții bune și să-i determin pe cei de la UTA să mă cumpere de la Turris.

GdS: Ai o cotă de piață de 75.000 de euro, conform Transfermarkt. Este reală? Meriți mai mult?

D.T.: Nu, nu este reală. Se poate și mai mult, dar îmi mai rămâne să dovedesc ceea ce spun.

Nu a uitat de unde a plecat

GdS: Legat de Academia „Gică Popescu“ ce ne spui?

D.T.: A fost o perioadă frumoasă pentru mine. Acum nu prea mai sunt la curent cu ce se întâmplă acolo. Ne-am luptat tot timpul pentru primele locuri. Suntem vreo cinci-șase jucători din grupa domnului Mitică Barbu care jucăm în Liga 1. Se făcea și sunt covins că se face o treabă foarte bună acolo. Spun asta pentru că știu ce antrenori sunt acolo și felul cum muncesc. Este o pepinieră foarte bună.

