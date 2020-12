Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Vladimir Screciu, a fost vineri „vocea vestiarului“ cu privire la întâlnirea de luni, de la ora 19.00, de la Arad, cu UTA. Fotbalistul de 20 de ani, cotat de Transfermarkt la 500.000 de euro, este convins că meciul va fi dificil. El a spus însă că dorința oltenilor de a se impune este mare, mai ales că urmează alte două partied foc, cu rivalele la tilu, FCSB și CFR Cluj.

„Ne așteaptă un meci foarte greu la Arad. După cum ați văzut, UTA este o echipă dificilă, dar, dacă o să ne facem jocul, cu siguranță va fi bine. Totul depinde doar de noi, la fel cum va depinde și în meciurile următoare, cu FCSB și CFR Cluj. UTA este în prima jumătate a clasamentului pentru că merită. Este o echipă foarte dificilă din punct de vedere defensiv, se deschide foarte greu, dar noi trebuie să ne facem jocul. Să sperăm că o să marcăm mai mult, pentru că asta lucrăm la antrenamente cu Mister. Suntem pregătiți“, a spus Screciu.

„Sunt trei puncte importante la Arad, pe care încercăm să le luăm, așa cum vom încerca și cu FCSB și CFR Cluj. Pentru moralul nostru, cu siguranță o victorie la Arad ar fi foarte bună pentru noi. Ar fi o bucurie să încheiem anul pe primul loc, pentru că vrem și noi să ne petrecem sărbătorile fericiți. Totul depinde doar ce noi. Să sperăm că totul o să fie bine“, a mai spus tânărul originar din Corabia.

„Nu sunt la capacitate maximă!“

Vladimir Screciu a revenit în Bănie după o experiență nereușită în Belgia, dar readaptarea nu s-a produs atât de rapidă pe cât s-ar fi așteptat.

„Sincer, credeam că o să mă acomodez foarte repede. Am găsit aici lucruri noi, pozitive, la care nu mă așteptam. Acum mă simt mult mai bine și sunt pregătit să o iau pe un drum nou. Am jucat mai puțin pentru că nu am fost și încă nu sunt la capacitate maximă. După cum știți, am trecut printr-o accidentare după meciul de la Tbilisi. M-a ținut pe margine vreo trei săptămâni. Apoi am luat acest virus, Covid-19, și am stat cel mai mult din echipă, trei săptămâni și două zile… Acum am început să mă simt mai bine și sper fie totul bine în continuare“, a explicat mijlocașul.

Vladimir Screciu: „Pentru mine este o perioadă destul de grea“

Vladimir Screciu a jucat titular pentru prima data de la revenirea la Universitatea Craiova în meciul cu Gaz Metan Mediaș, Evoluția lui a avut și reușite, dar și nereușite, dar este un început și el promite că va deveni în scurt timp un fotbalist care își va pune amprenta asupra jocului Științei.

„Pentru mine este o perioadă destul de grea. Până la meciul cu Mediaș nu am mai fost titular de doi ani. Acum trebuie să o iau pas cu pas ca să-mi revin. Încerc să fac totul în siguranță, ca să prind și încredere în mine. Și când o să prind încredere cu siguranță jocul meu va fi unul bun. La meciul cu Mediaș credeam că o să mă sufoc, dar nu s-a întâmplat asta. Faptul că am fost titular mi-a dat o energie și mai mare. O să fac tot ce depinde de mine ca să fiu în continuare acolo“, a subliniat „Vlady“.

„Am nevoie de câteva meciuri ca să-mi intru în ritm“

Mijlocașul Științei a fost întrebat dacă se simte bine în postul de „închizător“.

„Foarte multă lume mă întreabă dacă postul meu este acolo, la închidere. Nu știu ce să vă zic, dar îmi place să joc și în fața apărării. În Belgia am jucat și m-am antrenat foarte mult ca fundaș central, dar m-am pregătit și fundaș dreapta și stânga. Pentru mine nu este o provocare să joc acolo, pentru că am mai jucat la mijloc înainte și mă simt destul de bine. V-am spus: am nevoie de câteva meciuri ca să-mi intru în ritm“, a încheiat Vladimir Screciu.

Liga 1, etapa 13

Vineri, 11 decembrie – ora 18.00: FC Botoșani – Astra Giurgiu, ora 20.30: Dinamo – Poli Iași.

Sâmbătă, 12 decembrie – ora 12.30: Academica Clinceni – FC Argeș, ora 17.00: Gaz Metan Mediaș – Sepsi, ora 19.30: Chindia Târgoviște – FC Viitorul.

Duminică, 13 decembrie – ora 18.15: AFC Hermannstadt – FC Voluntari, ora 21.00: CFR Cluj – FCSB.

Luni, 14 decembrie – ora 19.00: UTA Arad – Universitatea Craiova.

Clasament:

1.FCSB 30 puncte (golaveraj 34-12)

2.„U“ Craiova 28 (17-6)

3.CFR Cluj 24 (14-6)

4.Sepsi 20 (17-12)

5.Clinceni 20 (14-9)

6.UTA 17 (12-14)

7.Viitorul 16 (17-15)

8.Chindia 15 (7-9)

9.Voluntari 14 (17-19)

10.Mediaș 13 (18-20)

11.Botoșani 13 (17-19)

12.Dinamo 12 (13-14)

13.Hermannstadt 11 (11-16)

14.Iași 10 (12-31)

15.Astra 9 (11-20)

16.Argeș 9 (10-19)

Citește și: VIDEO | Corneliu Papură: „Sperăm să facem partide și mai bune decât cea cu Mediaș“