Decarul formației Universitatea Craiova, Alex Cicâldău, se bucură mult pentru succesul cu Gaz Metan Mediaș, dar și pentru reușita sa.

„Ne bucurăm că am reușit să luăm cele 3 puncte, asta era foarte important. Ne bucurăm că am făcut și un joc bun. Am marcat cel mai rapid gol din cariera mea, în minutul 2. Nu că aș fi marcat eu foarte multe goluri în cariera mea… Dar nu contează cine marchează, contează să câștige echipa. Chiar mă gândeam înainte de meci că împotriva lor am reușit să marchez de fiecare dată… A fost destul de greu spre final. A nins foarte tare, dar trebuie să ne adaptăm condițiilor. Cardoso este un jucător bun, a reușit un gol frumos, dar nu contează, pentru că am bătut cu 3-1 și am luat cele 3 puncte“, a spus Alex Cicâldău.

Întrebat despre cele trei meciuri rămase de disputat din 2020, cu UTA, FCSB și CFR Cluj, Alex Cicâldău a spus: „Noi vrem să câștigăm tot. Mergem la Arad cu gândul la victorie și o să încercăm să luăm cele 3 puncte la fiecare meci“.

Foto: Alex Vîrtosu

Liga 1, etapa 12:

Vineri, 4 decembrie: FC Voluntari – Academica Clinceni 3-3, FC Argeş – Dinamo 0-1.

Sâmbătă, 5 decembrie: Sepsi Sf. Gheorghe – FC Botoșani 2-2, FCSB – UTA Arad 3-0.

Duminică, 6 decembrie: FC Viitorul – AFC Hermannstadt a fost amânat, Poli Iași – CFR Cluj 0-2.

Luni, 7 decembrie: Astra Giurgiu – Chindia Târgoviște 0-0, Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaș 3-1.

Clasament:

1.FCSB 30 puncte (golaveraj 34-12)

2.„U“ Craiova 28 (17-6)

3.CFR Cluj 24 (14-6)

4.Sepsi 20 (17-12)

5.Clinceni 20 (14-9)

6.UTA 17 (12-14)

7.Viitorul 16 (17-15)

8.Chindia 15 (7-9)

9.Voluntari 14 (17-19)

10.Mediaş 13 (18-20)

11.Botoşani 13 (17-19)

12.Dinamo 12 (13-14)

13.Hermannstadt 11 (11-16)

14.Iaşi 10 (12-31)

15.Astra 9 (11-20)

16.Argeş 9 (10-19)

