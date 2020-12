Universitatea Craiova s-a impus cu 3-1 în fața formației Gaz Metan Mediaș. La conferința de presă de după meci antrenorul Științei, Corneliu Papură, s-a arătat mulțumit de evoluția elevilor săi.

„Am meritat să câștigăm partida din această seară. Ne-am creat multe situații de a marca și am făcut un meci bun. Am început bine partida, în repriza a doua adversarul ne-a pus în dificultate o dată, dar am rămas stăpâni pe situație și am reușit să câștigăm cele 3 puncte. N-aș spune că sunt nemulțumit, ci trist din cauza nereușitelor jucătorilor noștri. M-aș bucura mult să înscrie mai mult, pentru că le-ar da o încredere mai mare. Dar fotbalul este făcut și din ratări“, a spus Papură.

„Nu sunt supărat pe jucătorii mei pentru golul primit. Sunt alături de ei, pentru că se întâmplă să iei gol, se întâmplă ca toată lumea să greșească. Important este să fim o echipă și să revenit de fiecare dată în momentele dificile. Dumitru Cardoso a marcat un gol foarte frumos, a reușit să speculeze o neatenție a noastră pe faza de apărare“, a mai spus tehnicianul oltean.

„Trebuie să dai totul ca să câștigi“

Întrebat dacă a fost o presiune în plus ținând cont că FCSB și CFR Cluj, contracandidatele la titlu, au câștigat, iar Craiova a evoluat ultima, Papură a spus:

„Cred că presiune este la fiecare meci, indiferent că ei (contracandidații la titlu – n.r.) joacă înainte. Trebuie să dai totul să câștigi, indiferent de adversar. Nu am făcut calcule sau ceva de genul ăsta“.

Jorge Costa: „Craiova a fost echipa mai bună“

De partea cealaltă, Jorge Costa, directorul tehnic al formației Gaz Metan Mediaș, a admis că ardelenii nu au prea mișcat în Bănie.

„Nu a fost un meci perfect făcut de noi, asta e clar. Departe gândul de asta. Doar am început meciul de la 0-0, pentru că apoi am primit rapid gol. Am încercat să pasăm mai mult și să încercăm egalarea, am avut și o ocazie, apoi ei au marcat golul doi. În partea secundă am reușit să marcăm, dar la doar cinci minute ei au refăcut diferența. Îmi este destul de greu să vorbesc după o înfrângere, dar m-a deranjat faptul că am renunțat prea devreme la luptă. Puteam să mai primit goluri, dar eu voiam să-mi văd jucătorii că atacă“, a spus portughezul.

„Nu mi-a plăcut arbitrajul, au fost mici faze în care am fost dezavantajați. Apoi Craiova a oprit atacurile noastre fără să primească vreun cartonaș galben și a închis meciul. Dar asta nu este o scuză pentru noi. Craiova a fost echipa mai bună“, a completat Jorge Costa.

