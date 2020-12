Căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, s-a bucurat foarte mult pentru victoria cu Gaz Metan Mediaș. Liderul alb-albaștrilor nu voia ca Știința să se depărteze de FCSB, care câștigase, și nici să-i permită lui CFR Cluj să-i sufle în ceafă și mai de aproape.

„Ne doream și noi să câștigăm acest meci, pentru că echipa din față se distanța. A câștigat și FCSB și CFR Cluj și trebuia să ne impunem și noi. Mă bucur că am obținut victoria! S-a văzut că am avut o atitudine bună și cred că acest lucru a făcut diferența. Ar fi bine să începem mereu așa, cu un gol rapid, pentru că ne facem meciul mai ușor. Ne bucurăm că ne-a ieșit jocul și am obținut cele trei puncte. Spre finalul partidei a fost foarte greu, pentru că mingea se încărca de zăpadă, iar nouă ne era tot mai greu să alergăm, pentru că alunecam. Dar acesta este fotbalul, mai apar și astfel de momente. Până la urmă a fost un joc bun“, a concluzionat Nicușor Bancu.

Foto: Alex Vîrtosu

„Colegilor le-a fost frică să-l atace acolo“

Nicușor Bancu a vorbit și despre golul primit, apreciindu-l pe Dumitru Cardoso pentru ce a făcut.

„Cardoso este un jucător foarte bun, a venit de pe bancă (a fost rezervă – n.r.) și a avut o inspirație fantastică. Colegilor le-a fost frică să-l atace acolo decisiv, pentru că era aproape de poartă și acest lucru ne-a costat. Nu depinde de mine să vină la Craiova. Este un jucător foarte bun și asta o știe toată lumea“, a spus Bancu.

Acesta își dorește victoria și cu UTA și nu vrea să se gândească de pe acum și la derbiurile cu FCSB și CFR Cluj, ce vor avea loc până în Crăciun: „Ar fi ideal să câștigăm și cu UTA, FCSB și CFR, dar nu putem să spunem dinainte asta. Luăm primul meci, cel cu UTA, și sperăm să câștigăm acolo“.

Liga 1, etapa 12:

Vineri, 4 decembrie: FC Voluntari – Academica Clinceni 3-3, FC Argeş – Dinamo 0-1.

Sâmbătă, 5 decembrie: Sepsi Sf. Gheorghe – FC Botoșani 2-2, FCSB – UTA Arad 3-0.

Duminică, 6 decembrie: FC Viitorul – AFC Hermannstadt a fost amânat, Poli Iași – CFR Cluj 0-2.

Luni, 7 decembrie: Astra Giurgiu – Chindia Târgoviște 0-0, Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaș 3-1.

Clasament:

1.FCSB 30 puncte (golaveraj 34-12)

2.„U“ Craiova 28 (17-6)

3.CFR Cluj 24 (14-6)

4.Sepsi 20 (17-12)

5.Clinceni 20 (14-9)

6.UTA 17 (12-14)

7.Viitorul 16 (17-15)

8.Chindia 15 (7-9)

9.Voluntari 14 (17-19)

10.Mediaş 13 (18-20)

11.Botoşani 13 (17-19)

12.Dinamo 12 (13-14)

13.Hermannstadt 11 (11-16)

14.Iaşi 10 (12-31)

15.Astra 9 (11-20)

16.Argeş 9 (10-19)

