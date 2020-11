Hermannstadt – „U“ Craiova 0-1 / Paul Papp: „Nu a fost un meci uşor“

Debutant la Universitatea Craiova în victoria cu Hermannstadt, Paul Papp, se bucură că punctele au ajuns în contul echipei din Bănie.

„Nu a fost un meci uşor şi mă bucur că am câştigat cele trei puncte. Contează foarte mult pentru noi această victorie, pentru că ne dorim să câştigăm campionatul. Pe un teren greu, să fim capabili să ne luptăm cu adversarii în felul ăsta, eu zic că este bine. Am avut şi câteva ocazii bune… Cred că am făcut o partidă ok, ţinând cont de teren, şi iată că punctele sunt la noi“, a spus fundaşul Ştiinţei.

Paul Papp a vorbit şi despre ideea de a reveni la echipa naţională: „Când am revenit în România m-am gândit şi la echipa naţională. Acum o să decidă selecţionerul. Eu o să-mi fac treaba cât pot de bine la echipa de club, iar când o să fiu convocat o să răspund cu plăcere. Dacă nu, o să-mi continuu treaba la Craiova, pentru că de acest club aparţin şi asta e“.

Liga 1, etapa 9:

Vineri, 30 octombrie: FC Argeş – FC Voluntari 2-1. Meciul Dinamo – Astra Giurgiu a fost amânat pentru 14 noiembrie.

Sâmbătă, 31 octombrie: Academica Clinceni – Sepsi Sf. Gheorghe 2-0, FC Botoșani – UTA Arad 2-3, Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-1.

Duminică, 1 noiembrie – ora 18.00: Poli Iași – FC Viitorul, ora 21.00: CFR Cluj – Gaz Metan Mediaș.

Luni, 2 noiembrie – ora 21.00: Chindia Târgoviște – FCSB.

Clasament:

1.„U“ Craiova 24 puncte (golaveraj 14-4)

2.FCSB 18 (22-9)

3.CFR Cluj 18 (9-3)

4.UTA 14 (10-8)

5.Sepsi 15 (12-8)

6.Clinceni 13 (8-6)

7.Botoşani 11 (13-13)

8.Chindia 11 (5-5)

9.Viitorul 10 (12-13)

10.Voluntari 10 (9-11)

11.Hermannstadt 10 (10-14)

12.Iaşi 9 (11-21)

13.Argeş 8 (9-15)

14.Mediaş 7 (10-12)

15.Dinamo 5 (7-11)

16.Astra 4 (9-17)

