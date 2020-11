Căpitanul Universităţii Craiova, Nicuşor Bancu, autorul golului de 3 puncte de la Mediaş, se bucură foarte mult de victoria cu Hermannstadt. Acesta a recunoscut însă că rezultatul putea fi altul la modul cum s-a apărat echipa în anumite momente, dar a indicat şi ineficienţa colegilor din atac.

„A fost un meci destul de greu, pentru că iarăşi nu am reuşit să marcăm golul doi, ca să stăm liniştiţi. Aşa se întâmplă, ei vin cu toată echipa peste noi să marcheze golul egalizator şi au avut câteva oportunităţi. Suntem foarte fericiţi că am scăpat fără să primim gol, dar trebuie să fim mult mai atenţi şi să marcăm. Nu se poate să trăim aşa periculos! Cred că suporterii din faţa televizoarelor sunt morţi de inimă. Presiune este mereu, la fiecare meci. Dar, ţinând cont că pierduserăm în etapa trecută, era obligatoriu să câştigăm acum. Doamne fereşte!, un rezultat negativ aici nu era ok pentru noi, dacă vrem să fim acolo sus în continuare. Ne bucurăm că am marcat repede, că ne-a ieşit şi jocul, ne-am creat ocazii, dar, cum am mai zis, am suferit la finalizare şi pe final puteau să ne taxeze“, a declarat Nicuşor Bancu.

Nicuşor Bancu: „Am încercat să-mi aduc aportul atât cât s-a putut“

Întrebat dacă au fost jucători din celelalte compartimente ce au avut sarcini să ajute atacul, aflat în suferinţă, Nicuşor Bancu a spus că nu.

„Nu ştiu dacă încercăm să compensăm ceva. Eu, de obiecei, ăsta este stilul meu de joc şi toţi ştiu asta, sunt mai ofensiv. Astăzi (sâmbătă – n.r.) mi-a şi ieşit jocul, am şi marcat. În cea de-a doua repriză am stat mai retras, pentru că ei rămâneau cu mulţi oameni sus. Am încercat să-mi aduc aportul atât cât s-a putut. De ceilalţi nu ştiu ce să zic, cred că şi ei au făcut la fel. Chiar dacă reuşesc sau nu, încearcă să-şi facă treaba cât mai bine pe teren“, a punctat Nicuşor Bancu.

Liga 1, etapa 9:

Vineri, 30 octombrie: FC Argeş – FC Voluntari 2-1. Meciul Dinamo – Astra Giurgiu a fost amânat pentru 14 noiembrie.

Sâmbătă, 31 octombrie: Academica Clinceni – Sepsi Sf. Gheorghe 2-0, FC Botoșani – UTA Arad 2-3, Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-1.

Duminică, 1 noiembrie – ora 18.00: Poli Iași – FC Viitorul, ora 21.00: CFR Cluj – Gaz Metan Mediaș.

Luni, 2 noiembrie – ora 21.00: Chindia Târgoviște – FCSB.

Clasament:

1.„U“ Craiova 24 puncte (golaveraj 14-4)

2.FCSB 18 (22-9)

3.CFR Cluj 18 (9-3)

4.UTA 14 (10-8)

5.Sepsi 15 (12-8)

6.Clinceni 13 (8-6)

7.Botoşani 11 (13-13)

8.Chindia 11 (5-5)

9.Viitorul 10 (12-13)

10.Voluntari 10 (9-11)

11.Hermannstadt 10 (10-14)

12.Iaşi 9 (11-21)

13.Argeş 8 (9-15)

14.Mediaş 7 (10-12)

15.Dinamo 5 (7-11)

16.Astra 4 (9-17)

