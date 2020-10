Hermannstadt – „U“ Craiova 0-1 / Cristiano Bergodi: „Trebuie să lucrăm la finalizare“

Universitatea Craiova s-a impus greu, cu 1-0, în fața echipei AFC Hermannstadt, iar rezultatul l-a mulțumit pe Cristiano Bergodi. Antrenorul italian al Științei a catalogat drept bun jocul elevilor săi. El a admis însă că sunt mai probleme în ofensivă și că echipa suferă la capitolul jucători sub 21 de ani.

„Vreau să-mi felicit băieții, am meritat această victorie. A fost un meci bun, Mirko a apărat penaltiul la momentul potrivit. Sunt bucuros că am revenit cu victorie după înfrângerea cu Clinceni. Antrenorii albesc repede, asta e viața de antrenor. Am ratat ocazii clare. Trebuie să lucrăm la finalizare, la antrenamente, dar e bine măcar că ajungem în careul advers“, a comentat Bergodi.

„Paul Papp a intrat după aproape un an în care nu a jucat și s-a văzut experiența lui. Mitran a jucat mult, el este U19. Echipa s-a comportat foarte bine, avem lot bun, din păcate ne-a picat greu faptul că am avut jucătorii U21 indisponibili“, a completat Cristiano Bergodi.

Ruben Albes, supărat pe arbitraj

Și omologul lui Cristiano Bergodi de pe banca lui Hermannstadt, spaniolul Ruben Albes, a fost mulțumit, în ciuda înfrângerii.

„Am pierdut, dar sunt mândru de jucătorii mei. Am fost față în față cu un adversar puternic și am avut ocazii de a marca, am ratat inclusiv un penalti. Acesta este fotbalul! Nu cred că jucătorii mei au fost temători, doar că am reușit să ne îmbunătățim jocul cu trecerea timpului. După pauză am fost mult mai aproape de gol. Uneori nu înțeleg deciziile arbitrilor, dar am încercat doar să-mi încurajez echipa. Nu-mi place să vorbesc despre arbitraj“, a comentat Ruben Albes.

