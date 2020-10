„U“ Craiova / Căpăţână, Mamut şi Ofosu sunt cu gândul doar la titlu

Universitatea Craiova a realizat patru mutări în ultimii 20 de metri din campania de transferări, înregimentându-i pe Alexandru Câmpanu, Mihai Căpăţână, Ivan Mamut şi Reagy Ofosu.

Dacă primul a vorbit despre venirea la Ştiinţa din tabăra naţionalei Under 21 a României, ceilalţi trei şi-au expus primele impresii abia astăzi, după ce au luat contact cu lotul, staff-ul tehnic şi cel administrativ, dar şi cu baza de antrenament.

Mihai Căpăţână: Visez la acest moment încă de când am debutat în Liga 1

Oltean din Slatina, Mihai Căpăţână a punctat că era suporterul Universităţii Craiova, iar venirea sa în Bănie este un vis pe jumătate împlinit. Cealaltă jumătate o reprezintă câştigarea unui tiltu şi a unei Cupe.

„Mă bucur foarte mult că am ajuns aici. Pot spune că visez la acest moment încă de când am debutat în Liga 1. Am venit cu gânduri măreţe. Îmi doresc, la fel ca toată lumea, să reuşim să câştigăm titlul şi Cupa în acest an. Craiova merită acest lucru, merită pentru tot ceea ce se întâmplă aici, pentru aceşti suporteri minunaţi pe care îi avem. Îmi doresc mult să reuşim acest lucru. Băieţii m-au primit foarte bine. Este un grup foarte bun aici, prietenos şi chiar nu mă aşteptam să fiu primit atât de bine. Antrenamentele sunt foarte bune, cu intensitate, iar grupul mă ajută să mă integrez cât mai bine şi cât mai rapid“, a declarat Mihai Căpăţână, venit din postura de căpitan al echipei FC Voluntari.

Ivan Mamut e ceva mai mut

Încântat de transfer şi de ceeea ce a găsit în Bănie s-a arătat şi atacantul Ivan Mamut. Croatul nu a fost prea vorbăreţ în faţa camerei, deci îi seamănă lui Elvir Koljic din acest punct de vedere. Mai rămâne să şi marcheze ca „Dragonul“ nostru, care a început cu mult optimism recuperarea.

„Sunt foarte bucuros pentru că noul meu club este lider în prima ligă. Este un club cu o istorie mare, cu suporteri fanatici şi vreau să ajut echipa să câştige campionatul“, a spus Ivan Mamut, atacant venit de la Inter Zapresic (liga a 2-a din Croaţia).

Reagy Ofosu ştia unde vine

În fine, Reagy Ofosu a fost mult mai volubil şi a mărturisit că se simte onorat să îmbrace tricoul Ştiinţei, el ştiind perfect ce i-a adus semnătura dată pe contractul cu Universitatea Craiova.

„E frumos să fiu aici, la acest club mare din România, cu o istorie bogată. Mă bucur să mă mut aici şi sper să ajut la marcarea multor goluri şi la câştigarea campionatului. De aceea am venit! Am fost foarte bine primit de toţi băieţii şi de membrii staff-ului, dar şi de suporteri, care mi-au transmis multe mesaje. E mult mai uşor pentru mine să mă adaptez când sunt primit de această manieră.

Prima dată când am venit în România, toată lumea mi-a spus că publicul din Craiova este fantastic. Când am venit şi am jucat cu FC Botoşani aici am simţit şi eu asta, am văzut că suporterii sunt minunaţi, că stadionul este minunat. Mi-am zis că ar fi frumos să joc şi eu aici, pentru acest club, şi iată că acum sunt aici. Acum nu putem evolua cu fanii în tribune, dar cred că dacă lucrurile se vor schimba în bine vor reveni şi suporterii şi ne vor da putere să luptăm pentru titlu“, a declarat Ofosu, jucător cooptat de la FC Botoşani.

