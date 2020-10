România U21 / Alex Cîmpanu a dezvăluit de ce a ales să semneze cu Universitatea Craiova

Naţionala de tineret a României întâlneşte vineri, 9 octombrie, de la ora 18.30, reprezentativa similară a Ucrainei, în deplasare, iar pe 13 octombrie, de la ora 20.00, va evolua la Giurgiu, contra Maltei, în preliminariile EURO 2021. Unul dintre jucătorii pe care se bazează selecţionerul Adrian Mutu în aceste jocuri este Alex Cîmpanu, fotbalist transferat luni seară de Universitatea Craiova.

„Cred foarte mult în calificare!“

Întrebat despre echipa naţională U21, Alex Cîmpanu a vorbit despre experiența acumulata sub tricolor şi a spus de ce crede că România se va califica de pe primul loc la EURO.

„Nu o să pregătesc nimic special pentru următoarele meciuri, dar o să fiu la fel de contrat ca şi până acum. O să dau 100% cât voi fi pe teren şi sper să-mi fac treaba cât mai bine. Va fi un meci foarte dificil cu Ucraina. Este o echipă bună, care este preocupată să paseze şi să marcheze. Dar şi noi avem o echipă bună şi sunt sigur că vom câştiga. Cred foarte mult în calificare! Am încredere în băieţi şi ne putem propune locul 1!

Mă simt norocos să fiu aici, la lotul naţional, dar am muncit cât am fost pe teren la Botoşani. Eu cred că am demonstrat şi merit să fiu printre tricolori. Am învăţat foarte multe în aceste două convocări de până acum. Am fost primit foarte bine şi m-am integrat foarte bine. Cu majoritatea băieţilor de la Viitorul mă ştiam şi m-am împrietenit şi cu ceilalţi băieţi. Avem un grup foarte unit“, a spus Cîmpanu, pentru site-ul FRF.

Alex Cîmpanu: „O să dau totul ca să demonstrez că sunt demn să joc pentru Universitatea Craiova“

Întrebat despre transferul la Universitatea Craiova, Alex Cîmpanu s-a declarat încântat şi a spus care sunt obiectivele sale la noua sa echipă.

„Simt că este o presiune mai mare pe mine acum, dar asta este meseria mea, de fotbalist. Trebuie să mă duc acolo şi să încercăm să luăm titlul, să-mi fac treaba cât mai bine. Nu ştiu ce m-a convins. A contat foarte mult pentru mine că este vorba despre Universitatea Craiova, un club care are o istorie mare în spate. Cred că asta m-a convins. Am înţeles că este un grup foarte unit şi acolo, că sunt nişte băieţi extraordinari. Şi de asta am ales Craiova“, a spus Câmpanu, care mâine va împlini 20 de ani.

Târnărul mijlocaş ştie că nu îi va fi uşor să-l facă uitat pe Valentin Mihăilă, plecat la Parma, dar promite să demonstreze că merită să îmbrace tricoul alb-albastru.

„Vali Mihăilă este un jucător foarte bun şi nu este uşor să te duci la Craiova şi să joci cu atâţia suporteri în spate. Dar o să merg încrezător şi o să dau totul ca să demonstrez că sunt demn să joc pentru Universitatea Craiova“, a punctat Alex Cîmpanu.

Citeşte şi: Islanda – România / Alex Mitriță: „Am viteză şi am prins zborul!“