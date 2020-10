Islanda – România / Alex Mitriță: „Am viteză şi am prins zborul!“

Alex Mitriţă, unul dintre cei mai iubiţi fotbalişti ai Băniei, în prezent la New York City, face parte din lotul tricolorilor pentru cele trei meciuri de „foc“ pe care le are România în octombrie. Primul are loc mâine, de la ora 21.45, la Reykjavik, contra Islandei şi contează pentru semifinala play-off-ului pentru Euro 2020. Următoarele două jocuri ale elevilor lui Mirel Rădoi vor fi în Liga Naţiunilor, contra Norvegiei (11 octombrie, în deplasare) şi Austriei (14 octombrie, pe teren propriu).

Revenind la „Piticul atomic“, Alex Mitriță a acceptat un interviu inedit, realizat în avion, la 11.000 de metri altitudine. Tema discuţiei a reprezentat-o chiar „meseria“ de pasager de avion, pe care a îmbrăţişat-o voit sau nu.

Alex Mitriţă e mai tot timpul între zboruri, atât în SUA, cât mai ales când vine la acțiunile naționalei.

Spre exemplu, doar la această convocare, Alex a plecat pe 4 octombrie din Miami (unde jucase) la New York (3 ore de zbor), apoi spre Paris (7 ore și jumătate) şi spre București (3 ore). A ajuns la Keflavik (5 ore), va poposi la Oslo (3 ore), retur la București (3 ore). După vine întoarcerea în SUA, deci zbor la Amsterdam (3 ore) și de acolo la New York (8 ore)! Adică 35 de ore cel puțin doar pentru echipa națională! Acestora se adaugă alte câteva ore bune petrecute prin aeroporturi.

După toate aceste sacrificii, Alex Mitriţă, care era încântat când era mic de ideea de a zbora cu avionul, a ajuns să spună că atunci când va încheia cariera de fotbalist va încerca să termine şi cu zborurile cu avionul.

Vezi ce spune Alex Mitriţă în interviul video realizat marţi seară de membrii departamentului imagine din cadrul FRF!

