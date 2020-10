Ştefan Baiaram: „Visul meu este să iau un titlu cu Universitatea Craiova“

Aflat în cantonamentul echipei naţionale sub 19 ani, Ştefan Baiaram a fost intervievat de către reprezentanţii FRF. Aceştia l-au întrebat pe mijlocaşul Universităţii Craiova despre primul său contact cu mingea de fotbal, despre cine l-a impresionat şi ce obiective şi-a trasat în carieră.

„Cu siguranţă îmi amintesc când am pus prima dată picioarul pe minge. Jucam fotbal în curtea şcolii, între blocuri… Am crescut în cartierul Craioviţa Nouă şi toată lumea era cu mingea, nu pe telefon sau pe tabletă. Aşa am ajuns să fac fotbal. Părinţii m-au încurajat să fac sport, fratele meu a făcut şi el, a jucat fotbal, dar nu s-a ţinut de treabă. Familia mea se bucură foarte mult că eu am reuşit prin muncă şi prin sacrificii să ajung unde sunt“, a povestit mijlocaşul de 17 ani.

„Când eram mic m-au impresionat fraţii Costea, dar cel mai mult Ilie Balaci. Tatăl meu mi-a povestit despre dânsul şi despre tot ce a făcut pentru Universitatea Craiova. M-am interesat foarte mult despre dânsul şi vreau să-i calc puţin pe urme. Primul fotbalist mare pe care l-am întâlnit a fost Gică Hagi, la un turneu la Constanţa. Cred că aveam 7 ani şi am fost foarte emoţionat, dar am încercat să-i pun câteva întrebări. Din fotbalul actual îi urmăresc pe Neymar, Mbappe, Messi, ei sunt idolii mei“, a mai spus Ştefan Baiaram.

Acesta a precizat că este pasionat de tenis şi handbal.

„Urmăresc în special sportivii români care sunt în top şi ne reprezintă cu succes în lume“, a precizat fotbalistul Ştiinţei.

„Pentru mine este o mândrie“

Întrebat despre convocarea la echipa naţională U19, Ştefan Baiaram a spus că se simte mândru să fie în cantonamentul selecţionatei pregătite de Daniel Oprescu.

„Pentru mine este o mândrie şi o satisfacţie să fiu la echipa naţională. Toată lumea îşi doreşte să ajungă aici, dar numai cei mai buni o fac. Vii cu mândrie, vii să demonstrezi că meriţi să fii aici“, a spus tânărul mijlocaş.

Întrebat care îi sunt idealurile, Ştefan Baiaram a spus că ţelul său principal este să câştige titlul cu Universitatea Craiova, apoi să se transfere în străinătate, în Spania dacă s-ar putea.

„Visul meu este să iau un titlu cu Universitatea Craiova. Pentru asta m-am apucat de fotbal. Apoi vreau să ajung la o echipă foarte mare din Europa. Îmi place un stil de joc bazat pe posesie. Mă consider un jucător cu nişte calităţi tehnice destul de bune şi cred că LaLiga m-ar avantaja“, a precizat „Fane“.

„Sunt sigur că lui Mihăilă o să-i meargă foarte bine la Parma“

Ştefan Baiaram se bucură foarte mult pentru transferul reuşit de prietenul său, Valentin Mihăilă, la Parma şi este convins că „Ţintă“ se va impune în Italia.

„L-am felicitat pe Vali, pentru că este un pas imens în cariera lui de fotbalist şi îi urez succes. Să fie atent şi să facă tot ce ştie. Este talentat şi muncitor şi sunt sigur că o să-i meargă foarte bine la Parma“, a punctat Ştefan Baiaram.

Mai sunt încă trei olteni la lotul naţional

Naţionala Under 19 a României, calificată la Campionatul European din 2021, găzduit de țara noastră în intervalul 30 iunie – 13 iulie, susţine un stagiu de pregătire la Buftea. Cantonamentul a debutat în 4 octombrie şi se va încheia sâmbătă, după amicalul pe care puştii lui Daniel Oprescu îl vor susţine, de la ora 10.00, cu Dinamo București.

În lotul României U19 se mai regăsesc încă doi componenţi ai Universităţii Craiova, fundaşul Ionuţ Mitran şi mijlocaşul Marian Danciu, dar şi un fundaş legitimat la CSM Slatina, Andrei Iana.

