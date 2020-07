„U“ Craiova – FCSB 2-1 | Cristiano Bergodi: Avem o echipă unită și asta se vede pe teren

Strategul Universității Craiova, Cristiano Bergodi, a fost încântat de victoria înregistrată în fața FCSB-ului, o echipă pe care o respectă foarte mult. Tehnicianul italian consideră că diferența a făcut-o unitatea grupului pe care-l are în Bănie.

„A fost un meci reușit. Am câștigat și asta era cel mai important pentru noi. Am întâlnit o echipă foarte bună! Nu ne-a fost ușor, dar ne-am descurcat bine. Am început un pic ezitant, dar în repriza a doua ne-am creat ocazii mari. Și ei au avut la sfârșit, dar a ieșit bine. Vreau să-i felicit pe băieți. Avem o echipă unită și asta se vede pe teren“, a spus Bergodi.

„Nu contează scorul, important este să câștigăm. Suntem la trei meciuri de ceva special, dar în acest moment gândul meu este spre meciul de la Botoșani, pentru că avem un meci foarte greu acolo. Când am venit aici mi se părea foarte greu să avem cinci victorii la rând, dar asta este munca depusă de băieți și mă mulțumește. Era foarte important pentru echipă să câștigăm, pentru că prinde și mai multă încredere. Era un test de maturitate“, a completat antrenorul Științei.

Cristiano Bergodi: Nu simt că suntem mai aproape de titlu

Întrebat dacă simte că este și mai aproape de titlu cu acest succes, Cristiano Bergodi a spus că preferă să nu se gândească atât de departe. El nu crede nici că rivalii de la CFR Cluj sunt demoralizați după acest rezultat, chiar dacă își puseseră mari speranțe în FCSB că o va încurca pe Universitatea în Bănie.

„Nu simt că suntem mai aproape de titlu. Urmează un meci important la Botoșani și nu mă gândesc mai departe. Asta cu titlul o ținem în sufletul nostru, fără să vorbim. Trebuie să muncim bine în continuare. Băieții știu că pot strica într-un meci toată munca de un an. Se poate să influențeze mental acest succes al nostru pe cei de la CFR. Dacă nu sunt ipocriți… Dacă unul nu spune că nu s-a gândit că puteam pierde două puncte sau trei… E un lucru firesc într-o competiție. Cred că CFR este o echipă foarte experimentată, are jucători de un anumit nivel și nu cred că vor resimți prea tare acest lucru mâine (luni – n.r.) cu Gaz Metan Mediaș. Oricum, fiecare meci trebuie jucat bine, fără să subestimezi adversarul și vom vedea ce se întâmplă“, a punctat Cristiano Bergodi.

Citește și: