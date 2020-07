Universitatea Craiova – FCSB 2-1 | Bogdan Vintilă: Trebuie să învățăm din tot ce ni se întâmplă!

Antrenorul formației FCSB, Bogdan Argeș Vintilă, consideră că echipa sa nu merita să piardă duminică seară, scor 1-2, în Bănie, în fața liderului Universitatea Craiova.

„A fost un joc în care nu am reușit să fim concentrați pe toată durata partidei. Am făcut greșeli mărunte, dar și așa am reușit să ne creem ocazii. Din păcate, lor le-a dat penaltiurile, iar nouă nu. Ăsta-i fotbalul și trebuie să privim în viitor cu bărbăție. Trebuie să învățăm din tot ce ni se întâmplă! A fost o partidă pe care consider că nu meritam să o pierdem. Facem partide bune, dar nu reușim să marcăm. Ăsta este criteriul din cauza căruia nu avem mai multe puncte“, a declarat Vintilă la conferința de presă.

Întrebat pe cine vede sărbătorind titlul, tehnicianul FCSB-ului s-a eschivat: „Nu e treaba mea să spun eu cine câștigă campionatul. Ambele sunt echipe bune, pentru că au puncte“.

Bogdan Vintilă: Mi-am făcut treaba atât cât am putut

Întrebat de poziția sa la FCSB, Bogdan Vintilă a admis că poate fi înlocuit în aceste zile. El nu a dorit să vorbească despre ce post ar putea ocupa în noua organigramă a grupării din Capitală.

„Este posibil orice (legat de înlocuire – n.r.). Eu am venit să muncesc, să ajut. Am reușit până la un moment dat să avem rezultate foarte bune, dar, din păcate, după perioada de întrerupere a campionatului nu am mai reușit să adunăm puncte. Consider că mi-am făcut treaba atât cât am putut. Nu vreau să vorbesc pe supoziții, vom vedea în momentul respectiv ce decizii vom lua. Conducerea trebuie să decidă ce se va face în continuare“, a încheiat Bogdan Vintilă.

