Exclusiv / Răzvan Stanca: Pe 21 iulie voi fi prezent la antrenament!

Aşa cum anunţam marţi, Răzvan Stanca a fost numit în postul de antrenor cu portarii la CSO Filiaşi. Fostul portar (40 de ani) al echipelor Sportul Studenţesc, Pandurii Târgu Jiu, FC Universitatea sau Steaua Bucureşti a acordat un interviu GdS şi a vorbit despre cooptarea lui la gruparea doljeană. Răzvan Stanca a comentat puţin şi despre Pandurii, despre lupta la titlu din Liga 1, dar şi despre „strigăturile“ antrenorilor şi conducătorilor din acest final de campionat.

GdS: Felicitări pentru numirea la CSO Filiaşi, în funcţia de antenor cu portarii! Cum de ai acceptat?

Răzvan Stanca: Mulţumesc! Am zis că am stat prea mult acasă şi m-am gândit să nu-mi ies din mână, chiar dacă sunt la început în meseria asta.

GdS: Vei lucra cu Mario Găman şi Iulian Stancu. Ai mai colaborat cu ei până acum?

Răzvan Stanca: Nu. Eu sunt din Bucureşti, dar stând aici, la Târgu Jiu, putem spune că suntem ambii din Târgu Jiu, deci ne ştim foarte bine.

GdS: Cu ce te-au convins cei de la CSO Filiaşi?

Răzvan Stanca: Cu dorinţa de a promova în Liga a II-a. Au un proiect bun, vor să promoveze foarte mulţi tineri şi cred că mă pliez. Preşedintele Florin Spânu m-a convins să vin! Nu am ajuns încă la Filiaşi, dar am auzit că s-a investit foarte mult în baza sportivă şi în echipă. Nu o să ajung la teren pe 15 iulie, la reunire. O să ajung ceva mai târziu, pentru că aveam planificată mai demult o vacanţă cu familia, înainte să vorbesc cu domnul Spânu. L-am anunţat că pe 20 mă întorc în Târgu Jiu şi, probabil, pe 21 iulie voi fi prezent la antrenament.

Răzvan Stanca nu exclude posibilitatea de a apăra, dar „doar dacă situaţia o impune“

GdS: În timp ce toate celelalte posturi s-au completat cu jucători valoroşi, tu ai momentan un singur om în compartiment, pe Ovidiu Jianu. Vii tu cu soluţii?

Răzvan Stanca: Am vorbit cu preşedintele Spânu şi mi-a spus ce doleanţe are. Am înţeles că ar mai avea un băiat de 2001 de adus şi mi-a zis că ar dori şi un portar cu experienţă. Urmează să mă consult şi cu Mario şi să cădem de comun acord asupra postului de portar.

GdS: Preşedintele Florin Spânu ne spunea că te prezinţi într-o formă fizică de invidiat. E posibil să te vedem şi apărând la nevoie?

Răzvan Stanca: Nu am o formă chiar de invidiat, că am pus şi eu 5 kg de când m-am lăsat, dar, într-adevăr, nu se văd. Nu ştiu ce să zic cu privire la ideea de a apăra. Depinde de situaţie. Dacă se impune, poate mă mai gândesc, dar nu ştiu dacă se pune problema aşa. Sincer, mi-e dor de cariera de fotbalist, dar asta e, la un moment dat trebuie să accepţi realitatea şi să agăţi ghetele-n cui.

Îşi doreşte să o vadă pe Pandurii în Liga 1 şi să se implementeze sistemul VAR

GdS: De numele tău se leagă în mod special clubul Pandurii. A scăpat şi anul acesta de retrogradare, cum vezi viitorul?

Răzvan Stanca: Întâmplător se face că sunt şi reprezentantul salariaţilor la masa credală. Mă bucur că sunt tot în Liga a II-a, că e al treilea an consecutiv când scapă. În primii doi ani au scăpat pe criterii sportive, dar acum a fost pe alte criterii. Cu norocul de partea lor, cred că o să revină curând pe prima scenă. Asta odată cu câştigarea procesului pe care-l are cu asociaţii. Câştigându-se acel proces se vor primi nişte bani frumuşei, ce vor ajuta foarte mult echipa să-şi îndeplinească obiectivul, de a reveni în Liga 1. Asta se doreşte şi este şi păcat să nu fie aşa, pentru că s-a construit şi stadionul acela frumos şi nu poate benefica de el aşa cum trebuie echipa fanion a oraşului.

GdS: Cum prefaţezi derbiul de duminică seară, din Liga 1, dintre Universitatea şi FCSB? Crezi că se va încheia campionatul favorabil Craiovei?

Răzvam Stanca: Este doar un punct între Craiova şi CFR şi nu cred că o să se termine acum lupta. Dar, câştigând meciul cu FCSB, Craiova ia o opţiune foarte serioasă în privinţa câştigării titlului. Nu ştiu dacă o să mai poată ţină pasul şi CFR-ul.

GdS: Avem parte, din nou, de un final de campionat cu strigături, ca să zicem aşa. Sunt acuze şi sunt arătaţi cu degetul şi arbitrii…

Răzvan Stanca: Da… Am văzut şi eu meciul de la Ploieşti, dintre Chindia şi Hermannstadt, şi spun că nu a fost penalti. Îl cunosc destul de bine pe Cătălin Popa şi nu aş vrea să ‘dau’ în el, dar singurii care îşi fac rău sunt chiar ei, arbitrii, cu mâna lor, prin deciziile pe care le iau. Ar fi bine să se implementeze cât de curând acest sistem VAR, petru că i-ar scuti şi pe ei (arbitri – n.r.) de nişte greşeli şi de jigniri din partea conducătorilor şi jucătorilor. Nu cred că ar mai fi atât de expuşi.

