„U“ Craiova – FCSB / Gigi Becali a făcut scandal la echipă: „Nu vreau să mă bată Rotaru în campionat!“

În timp ce la Universitatea Craiova este linişte totală şi se lucrează în tihnă, la FCSB scandalul e în toi înaintea confruntării directe, de duminică. Astfel, Prosport a notat astăzi că Gigi Becali a făcut o vizită inopinată la echipă şi şi-a certat vedetele şi antrenorul. Lait-motivul ar fi că mai mulţi jucători, printre care Florinel Coman, George Miron, Florin Tănase, Ovidiu Popescu, dar şi principalul Bogdan Argeş Vintilă, ar fi făcut o masă după remiza cu FC Botoşani, la unul dintre jucători în camera de cantonament din Berceni, unde s-ar fi consumat şi alcool.

Conform sursei citate, Gigi Becali l-a luat la ţintă pe Coman: „Eu vreau să te vând pe milioane și tu ai început cu băutura. Nu vă e rușine?”. Patronul lui FCSB i-a mai reproșat și faptul că l-a sunat într-o zi și la telefon părea prea euforic.

Cât despre antrenorul Vintilă, Gigi Becali i-a reproșat că „echipa e la 10 puncte de primul loc și că nu se poate așa ceva”. Patronul a dat interzis să se mai consume alcool la baza din Berceni.

De altfel, jucătorii de la FCSB și-ar înecat amarul în alcool și după eșecul de la Cluj, scor 0-1, după cum scria la momentul respectiv Fanatik.

Gigi Becali: Cum să facă Vintilă șpriț cu ei?

Finanţatorul lui FCSB, Gigi Becali, a negat problema legată de băutură şi a punctat că altul a fost scopul vizitei. Becali a recunoscut însă că le-a transmis lui Vintilă şi jucătorilor că nu vrea să piardă meciul de la Craiova.

„Am fost ieri la baza de la Berceni, dar eu am fost pentru că acolo facem o biserică. Dacă este adevărat ceea ce îmi spui, îi mănânc. Eu unul nu am auzit nimic. Cum să facă Vintilă șpriț cu ei? Este incredibil ceea ce aud. Le spun băieților să se trezească că pe mine nu vreau să mă bată Rotaru în campionat. Cu Dinamo este altă treabă, că ar fi ultima să mă elimine de la 3-0 (din Cupa României – n.r.). Oricum, asta cu sprițul nu rămâne așa, dacă este adevărat. Eu am oameni care răspund în fața mea de echipa asta”, a spus Gigi Becali.

Universitatea Craiova o întâlneşte pe FCSB duminică, 12 iulie, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Confruntarea din Bănie contează pentru runda a 7-a din play-off-ul Ligii 1.

În momentul de faţă, clasamentul play-off-ului se prezintă astfel:

1.„U“ Craiova 38 puncte (golaveraj 12-10)

2.CFR Cluj 37 (9-6)

3.Astra 29 (8-8)

4.FCSB 28 (11-10)

5.Botoșani 28 (6-8)

6.Mediaș 25 (4-8)

