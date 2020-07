Exclusiv / Vezi ce antrenor cu nume îngroaşă staff-ul lui CSO Filiaşi!

CSO Filiaşi a completat astăzi staff-ul tehnic. Preşedintele Florin Spânu a ajuns astăzi la un acord cu Florin Stanca pentru postul de antrenor cu portarii.

„Mă bucur foarte mult că am rezolvat şi această problemă şi mai ales că am reuşit să-l aduc la echipă pe Răzvan Stanca, un mare sportiv. A semnat cu noi pentru un an şi am convingerea că va face o treabă excelentă alături de Mario Găman şi Dan Iulian Staicu. În zilele următoare vom completa şi compartimentul de care va răspunde Răzvan Stanca. În prezent îl avem doar pe Ovidiu Jianu şi, aşa cum am mai spus-o, mai vrem doi portari. Glumind puţin, la cum se prezintă Răzvan din punct de vedere fizic, ar putea apăra liniştit la Liga a III-a“, a declarat preşedintele lui CSO Filiaşi, Florin Spânu, pentru GdS.

Răzvan Stanca (40 de ani) a fost portar la Pandurii Târgu Jiu, Sportul Studenţesc, Farul Constanţa, Steaua Bucureşti, FC Universitatea Craiova.

