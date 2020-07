„U“ Craiova / Silviu Lung consideră că FCSB „va arbitra“ lupta pentru titlu

Fostul mare portar al Craiovei Maxima, Silviu Lung este convins că este anul Universităţii. Acesta a făcut o scurtă analiză a ultimelor jocuri din play-off-ul Ligii 1 şi consideră că băieţii antrenaţi de Cristiano Bergodi pornesc cu prima şansă, dar ca să cucerească titlul trebuie să suporte bine presiunea.

„Craiovenii au fost mereu orgolioși, mereu au vrut să câștige, așa că situația este bună pentru ei. Echipa de pe primul loc are prima șansă, dar rămâne de văzut cum suportă băieții presiunea. Primul loc implică multă presiune, dar ar trebui să aducă și o motivație în plus. Șansa Craiovei este extraordinară, mai ales că la CFR sunt lucruri care nu sunt în ordine. Problemele organizatorice reies și din ce au declarat Dan Petrescu și jucătorii. CFR Cluj a fost mereu bine pregătită tactic, fizic, mental, şi este clar că problema e la nivel de concentrare. Apărarea lor era impenetrabilă, iar în ultimele trei etape au luat goluri cât într-o jumătate de campionat. Arlauskis este printre cei mai buni portari care au evoluat în România și nu este el de blamat. Și mijlocul a jucat foarte slab. Toate meciurile rămase sunt importante, dar acum este esențială partida de la Botoșani. Mi-ar plăcea ca meciul cu CFR din ultima etapă să fie decisiv, ar fi ceva frumos”, a declarat Silviu Lung, la ProX.

Silviu Lung: Suporterii nu vor mai putea fi opriți

Silviu Lung a vorbit şi despre situaţia de la FCSB, viitoarea adversară a Universităţii Craiova din etapa 7 a play-off-ului. El a tras şi un semnal de alarmă asupra fanilor din Bănie.

„Declaram în urmă cu câteva luni că CFR și Craiova vor fi echipele care se vor bate pentru titlu de campioană. Acum, FCSB va ajunge să arbitreze ceea ce am prezis. Am rămas foarte surprins de ce e acolo (la FCSB – n.r.). Credeam că FCSB va fi mai aproape de titlu. E un paradox. FCSB joacă un fotbal frumos, dar cei de acolo plătesc tribut unor greșeli. Cred că va fi un joc spectaculos între Craiova și FCSB, iar Craiova are prima șansă. Anul acesta e sortit să fie anul Craiovei. Ar fi ceva incredibil. Suporterii nu vor mai putea fi opriți dacă echipa ia campionatul”, a afirmat fostul mare portar al României.

Partida Universitatea Craiova – FCSB se va disputa duminică, 12 iulie, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“.

Citeşte şi: