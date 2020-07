Liga 1 / Dan Petrescu pune presiune pe „U“ Craiova înaintea meciului cu FCSB

CFR Cluj este în picaj, iar moral nu stă bine deloc după ultimele rezultate, în urma cărora a pierdut şefia clasamentului. Antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu, a făcut o criză de nervi după remiza înregistrată la Giurgiu, 2-2 cu Astra, şi o acuză pe Universitatea Craiova de lucruri necurate. Atacurile „Bursucului“ coleric la adresa Ştiinţei vin chiar înaintea unui meci extrem de important pentru olteni, care duminică primesc vizita lui FCSB, la rându-i cu o conducere frustrată.

„La cum s-a jucat, ne încurcă acest rezultat. Ghinionul a fost principalul motiv. Cu Steaua (FCSB – n.r.), am avut noroc, azi (duminică – n.r.) s-a întors. Au avut maximum două ocazii, nu ştiu cum au marcat două goluri. Am avut şase ocazii la 2-0, la 2-1, 2-2. Noi eram o echipa pragmatică. Echipa a jucat foarte bine. A dominat. Când îi ai pe Budescu, Alibec şi Fatai pe teren se poate întâmpla orice. Pe Craiova e presiunea, ei sunt pe primul loc! Dar şi aşa, noi suntem la mâna noastră. Dacă adunăm patru victorii, câştigăm titlul. Astăzi, un autogol incredibil… Nu am înţeles cum a fost! Şi al doilea gol a venit în momentul în care voiam să fac nişte schimbări. Poate am pierdut puţin concentrarea, prea uşor a dat Alibec. E important ce vor face celelalte echipe cu Craiova. Mi-aş dori foarte mult, când vine Craiova aici, Astra să joace cu acelaşi spirit! Şi să-i văd în teren pe Budescu, Alibec şi Fatai, că nu i-am văzut la meciul tur. Erau dispăruți”, a declarat Dan Petrescu, la Digi Sport.

Dan Petrescu: Botoşani să joace meciul vieţii cu Craiova! FCSB, la fel!

Dan Petrescu a continuat să împrăştie „venin“, punând presiune pe FC Botoşani şi FCSB, viitoare adversare ale Universităţii Craiova.

„Botoșani să joace meciul vieții cu Craiova! FCSB, la fel! Să câștige cine merită, așa ar fi normal. Cu noi joacă pe viață și pe moarte! Mi se pare ciudat ce s-a întâmplat la ultimul meci al lor, la Mediaș. Buș, care a luat roșu… Azi cred că am avut penalti, cu Craiova – la fel, arbitrajele sunt cum sunt… Dar nu am văzut arbitraj contra Craiovei. Nu vreau să le iau din merite, dar se întâmplă multe lucruri și nu le vede nimeni, din păcate”, a spus tehnicianul clujenilor.

Liga 1, etapa 6:

Vineri, 3 iulie: Gaz Metan Mediaș – Universitatea Craiova 1-2.

Sâmbătă, 4 iulie: FCSB – FC Botoșani 1-1.

Duminică, 5 iulie: Astra Giurgiu – CFR Cluj 2-2.

Clasament:

1.„U“ Craiova 38 puncte (golaveraj 12-10)

2.CFR Cluj 37 (9-6)

3.Astra 29 (8-8)

4.FCSB 28 (11-10)

5.Botoșani 28 (6-8)

6.Mediaș 25 (4-8)

Etapa viitoare:

Vineri, 10 iulie – ora 20.30: FC Botoșani – Astra Giurgiu.

Duminică, 12 iulie – ora 21.00: Universitatea Craiova – FCSB.

Luni, 13 iulie – ora 20.30: CFR Cluj – Gaz Metan Mediaș.

