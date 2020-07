Alex Băluță s-a despărţit de Liberec şi a revenit la Slavia Praga

Fostul căpitan al Universităţii Craiova, Alex Băluţă, a decis să pună punct „mariajului“ cu Slovan Liberec. Decizia a fost luată la scurt timp după ce finala Cupei Cehiei, pierdută de Liberec cu 2-1 în fața Spartei Praga. Fotbalistul oltean, crescut de Academia „Gică Popescu“ va reveni la Slavia Praga, formație cu care mai are contract până în vara anului 2022.

Alex Băluţă (26 ani) este cotat de Transfermarkt la 1.800.000 de euro

Alexandru Băluță şi-a anunțat sâmbătă plecarea de la Slovan, unde a jucat în acest sezon sub formă de împrumut. El a postat un mesaj pe contul personal de Instagram. Şi-a exprimat regretul că nu a reușit să aibă mai multe realizări cu formația din Liberec.

„Din păcate, aventura mea la Slovan s-a încheiat odată cu finala Cupei. Vreau să mulțumesc tuturor fanilor și celor care iubesc acest club extraordinar. În primul rând, vreau să mulțumesc coechipierilor, care m-au ajutat enorm și m-au respectat în această perioadă. Mulțumesc, de asemenea, și staff-ului tehnic. Nu voi uita niciodată această perioadă și voi respecta Slovan întotdeauna, pentru că oamenii de aici mi-au oferit șanse și m-au respectat. Poate că nu am fost suficient de bun, dar am încercat să dau tot ce am mai bun în fiecare zi. Mult succes, această echipă merită mai mult decât ce a fost obținut în acest sezon“, a transmis Alex Băluță.

În acest sezon, Alex Băluță a bifat 25 de meciuri pentru Slovan Liberec. A reușit să marcheze 5 goluri și să ofere 6 pase decisive.

Echipa antrenată de Pavel Hoftych se află pe locul patru, calificabil în preliminariile Europa League, cu două runde înaintea finalului campionatului din Cehia. În ultimele meciuri, Slovan întâlnește Slavia Praga și Viktoria Plzen, adică primele două echipe clasate.

Citeşte şi: Bayern Munchen este de neoprit! A câştigat a 20-a sa Cupă a Germaniei