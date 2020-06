„U“ Craiova | Dan Nistor: De acum începe să fie o presiune foarte mare

Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Dan Nistor, s-a bucurat pentru victoria de la Cluj și astfel le-a închis gura celor care o vedeau pe CFR certă câștigătoare. Nistor crede foarte mult în obținerea titlului și crede că totul se va decide în ultima etapă, în Bănie.

„Știam foarte bine că sunt periculoși la fazele fixe. A venit acel prim gol, al lui Deac, o execuție extraordinară, dar una peste alta mă bucur că am câștigat. Cred că scorul putea fi mai mare. În prima repriză am avut foarte multe ocazii și meciul se putea câștiga de atunci. Mă bucur că am câștigat și așa, pe final. Foarte multe persoane nu ne dădeau șanse și mă bucur că ne-am impus. De acum începe o luptă foarte mare și de acum începe să fie o presiune foarte mare. Pentru mine ar fi ceva extraordinar să câștig titlul cu Universitatea. După aș putea să mă și las de fotbal… Dacă vom merge cap la cap până la final, ultimul meci este la noi acasă, iar acolo va fi care pe care. Îmi doresc din tot sufletul să legăm această victorie cu o alta la Mediaș și apoi să ne gândim la meciul cu FCSB“, a spus Nistor.

Citește și: