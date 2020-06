„U“ Craiova | Alex Cicâldău: Am câștigat, dar trebuie să revenim cu picioarele pe pământ!

Decarul Universității Craiova, Alex Cicâldău, a fost foarte bucuros după victoria din meciul cu CFR, de la Cluj, scor 3-2. „Cic“ speră ca lucrurile pozitive să nu se oprească și a spus că pentru titlu trebuie ca el și colegii săi să rămână foarte concentrați.

„Suntem fericiți că am reușit să luăm cele trei puncte. Trebuie să vizionăm meciul, pentru că nu ne permitem ca în play-off, când conducem cu 2-0, să fim egalați. A fost o deplasare foarte grea. Dacă pierdeam acest meci se termina totul. Am câștigat și ne-am apropiat la un punct, dar CFR este în continuare pe primul loc. Trebuie să revenim cu picioarele pe pământ. Cred că suntem la mâna noastră. Dacă ne câștigăm toate meciurile totul va fi ok. Ar fi ceva senzațional pentru această echipă să câștige titlul“, a declarat Alex Cicâldău.

