VIDEO | Cristiano Bergodi: Echipa s-a mișcat bine, traseele s-au mai îmbunătățit

Tehnicianul formației Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a fost foarte bucuros de victoria reușită marți seară, 2-1 cu FC Botoșani, în restanța din etapa 3 a play-off-ului Ligii 1. Italianul a menționat că față de meciul cu Astra alb-albaștrii s-au mișcat mai bine.

„Nu știu dacă 2-1 e un scor perfect, important este că am câștigat meciul. S-a întâmplat să fie 2-1 și astăzi, după ce am condus cu 2-0, am luat un gol… în sfârșit. Cred că per ansamblu am meritat victoria. Ne-am creat și în prima repriză două-trei ocazii bune, iar ei, în afara șutului lui Florescu, nu au făcut ceva deosebit. Sunt mulțumit pentru că încet, încet echipa crește din punct de vedere al jocului, dar și fizic arată altfel decât în meciul cu Astra“, a spus Bergodi.

„Echipa s-a mișcat bine, traseele s-au mai îmbunătățit. Faptul că am lucrat mult faza defensivă mi s-a părut că am jucat bine. Când spun faza defensivă nu mă refer doar la cei patru fundași, ci toată echipa. Au alergat, au arătat ca o echipă scurtă, solidă și, repet, am dat două goluri frumoase și ne-am creat și alte două-trei ocazii. Nu e ușor să gestionezi finalurile de meci. Au fost probleme din privința accidentaților. Ne-au ieșit unii jucători, dar cine a intrat, a făcut-o bine. La final a ieșit și Acka și a trebuit să pun acolo un mijlocaș central, pentru că deja intrase Uros Cosic și… A fost o problemă la acea centrare de la gol, dar în general sunt mulțumit de cum a jucat echipa. Păcat că am luat gol“, a completat strategul Științei.

Apreciază echipa oaspete

Cristiano Bergodi a recunoscut indirect că au fost și momente când ofensiv Craiova a dezamăgit, iar Koljic a coborât deseori după baloane, dar a pus totul pe seama valorii adversarului.

„A fost un meci echilibrat, am întâlnit o echipă bună, care joacă bine, care nu a arătat că a fost în carantină. Mie mi-a plăcut mereu cu joacă, are fotbaliști inventivi în față, cu forță. Nu se câștigă un meci așa ușor. În general eu pretind mult de la jucători. Și încă nu suntem la nivelul cel mai bun. Încet, încet se mișcă bine. Ca să devenim mai puternici trebuie să facem bine anumite lucruri. E bine că am câștigat două meciuri la rând. Ne pregătim pentru un joc foarte dificil, cu CFR Cluj, din care avem numai de câștigat. O să vedem ce putem arăta împotriva iderului. Este și un meci de orgoliu“, a comentat Bergodi.

Crede într-o evoluție bună contra CFR-ului

Acesta a făcut și un scurt buletin medical și s-a arătat optimist în privința derbiului din Gruia, programat duminică, de la ora 20.00.

„Bălașa a avut o problemă la coapsă, iar Acka are ceva la gleznă. Am vorbit cu doctorul și o să vedem dacă îi recuperăm pentru meciul cu CFR. Avem 4-5 zile la dispoziție. Nu știu dacă vor fi schimbări. Să vedem cum se vor prezenta lucrurile la antrenament în zilele următoare. Cred că vom prezenta o echipă bună din toate punctele de vedere“, a comentat Cristiano Bergodi.

